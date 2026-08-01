Catania, conferme per Longo nel test col Ravenna

CATANIA - Gli inganni del calcio d'estate sono sempre dietro l'angolo ma a un paio di settimane dall'inizio del campionato, con il debutto ufficiale stagionale in programma fra meno di una settimana (sabato prossimo a Vicenza, per la Coppa Italia Frecciarossa), vincere in amichevole con una parigrado è sempre una buona cosa. Anche perché il Ravenna affrontato ieri pomeriggio dal Catania nel ritiro di Norcia forse nutre, rispetto ai rossazzurri, ancora più ambizioni di promozione. Non per nulla ha tesserato Ronaldinho, che non è esattamente uno scarto anche se con qualche anno in più sul groppone. Ebbene, ieri, al cospetto di una formazione solida come quella ravennate, il Catania di Emilio Longo è stato capace di imporsi per 3-2 al termine di una gara anche divertente, per quanto condizionata dal lavoro svolto in ritiro dai due gruppi. Longo ha proposto per la prima frazione di gioco il suo 4-3-3 con Dini in porta, Pagliai e Donnarumma esterni bassi, Ierardi e Allegretto centrali; inmezzo Corbari, Di Tacchio e Jimenez; quindi il trio offensivo composto da Lunetta, Leonardi e Cicerelli. A sbloccare il risultato è stato il Ravenna con Spini ma il Catania ha reagito e ha pareggiato con Corbari. Nella ripresa cambi su cambi e squadra che passa a quattro a centrocampo, fra l'altro con una certa propensione offensiva: Rinaldi si sistema a difesa dei pali, Ierardi e Allegretto vengono confermati al centro della difesa ma sugli esterni vengono collocati Raimo e Ponsi; quindi, più avanti, Liguori, Mihai, Quaini e Bruzzaniti, con Rolfini e Caturano in attacco. Proprio Rolfini porta avanti gli etnei, che allungano da lì a poco con Liguori; al 40' la rete di Orellana per il 3-2 finale che fa sorridere i tifosi rossazzurri presenti a Norcia. Gli stessi che potrebbero avere ulteriori motivi di soddisfazione a seguito di un ingaggio che dai più viene dato per fatto. Il Catania sarebbe sul punto di concludere per Marco Perrotta, centrale difensivo proveniente dal Padova, ma svincolato. Sembra un segnale chiaro per Matteo Di Gennaro, che viene dato vicinissimo al Casarano. In uscita, anche alla luce delle formazioni schierate ieri, potrebbero esserci pure Matteo Stoppa e, com'è noto, Giovanni Di Noia. Per Stoppa si parla di rescissione, mentre per Di Noia, non convinto dalle proposte della Sambenedettese e dato per vicinissimo al Foggia, si potrebbe andare per le lunghe, visto che la tanto pubblicizzata rescissione sembra abbia avuto più che una frenata.