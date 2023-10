Siracusa-Acireale, maxi rissa in strada: cosa è successo

Maxi rissa e scontri ieri a Siracusa, tra la tifoseria locale e quella dell'Acireale dopo il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di serie D girone I. Già prima dell'incontro gli ultras siracusani più facinorosi si erano spostati in via Torino, dove avevano danneggiato auto e attività commerciali. Al termine della partita, sempre via Torino, e altre vie vicine, sono state lo scenario degli scontri tra le opposte tifoserie, venute a contatto nonostante la presenza delle forze dell'ordine.