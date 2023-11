ROMA - La capolista del girone G rimonta e vince il derby contro la Nocerina. Rossoneri in vantaggio con Parravicini all'8' pt. Nella ripresa le reti della Cavese con Urso (23') e Chiarella (33). La Nocerina nonostante una buona prova all'esordio di Nappi in panchina scivola a -8 dalla vetta pur restando in zona playoff. Il Sarrabus Ogliastra ha superato (4-2) il Flaminia ed è secondo. Successi di Gladiator, Atletico Uri, Ardea e Budoni.