LND “Quarto Tempo: L’innovazione del calcio dilettantistico”: taglio del nastro a Lanciano Fiera

LANCIANO – La Lega Nazionale Dilettanti fa squadra, supera il concetto di Terzo Tempo, e si proietta nel futuro. La grande famiglia del calcio dilettantistico organizza un evento unico nel suo genere, un momento d’incontro tra tutti i protagonisti dell’universo del calcio italiano. Dal 17 al 19 Maggio a Lanciano Fiera (ingresso gratuito), il polo fieristico dell’Abruzzo, dirigenti federali, società, tesserati,

sportivi e partner commerciali si ritroveranno tutti insieme per fare sistema con “Quarto Tempo” . Un vero e proprio laboratorio in cui verranno discussi temi cruciali con workshop e tavole rotonde proposte dalla Lega Nazionale Dilettanti . Uno spazio di analisi, discussione ed elaborazione delle proposte per definire la LND del futuro, una piattaforma di dialogo aperto e costruttivo, dove condividere idee e strategie per il bene del calcio.