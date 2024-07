Ronaldo e la maglia del Ravenna: la foto con Cipriani è virale, tifosi in delirio

Ronaldo il Fenomeno al Ravenna ? No, non si tratta di fantamercato, ma soltanto di una foto circolata sui social che sta facendo impazzire i tifosi del club romagnolo. La società, infatti, ha presentato il nuovo progetto sotto la presidenza di Ignazio Cipriani , giovane imprenditore cresciuto a Ravenna ma originario della città italiana che ha deciso di investire nella squadra.

Ronaldo con la maglia del Ravenna

Proprio il nuovo proprietario ha deciso di scambiare con Ronaldo la maglia del club che milita in Serie D, ricevendone una in cambio dall'ex calciatore brasiliano. Il tutto documentato da una foto dell'incontro tra i due, avvenuto in quel di Milano.