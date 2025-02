La Rappresentativa Serie D batte la Lazio Primavera

In una partita dove sono cambiati quasi tutti gli interpreti rispetto all’ amichevole contro l’Inter di due settimane fa , la selezione dei migliori Under 18 del campionato ha tenuto sotto controllo la formazione biancoceleste allenata da Sergio Pirozzi, concedendo una sola grande occasione agli avversari in occasione del colpo di testa sulla traversa di Trifelli sugli sviluppi di una punizione al 15’ del secondo tempo. Negli ultimi dieci minuti di gioco la Rappresentativa ha avuto altre due chance per incrementare il vantaggio: al 35’ st dopo la splendida combinazione nello stretto di Sani e Iaunese , ma soprattutto a due minuti dalla fine col calcio di rigore conquistato e fallito da Iovieno che ha letteralmente scarabocchiato la ghiotta opporrtunità.

difensore serbo arrivato in estate al Casarano e alla prima stagione in D dove ultimamente sta trovando una discreta continuità di impiego (19 presenze, titolare nelle ultime 7 partite).

GIANNICHEDDA - Al triplice fischio si materializza così la tredicesima vittoria in partite ufficiali tra tornei e amichevoli, da quando siede sulla panchina della Rappresentativa, per il tecnico Giuliano Giannichedda, al terzo incrocio contro il suo passato biancoceleste: «Un buon risultato che ci da fiducia, abbiamo approcciato la gara nel modo giusto concedendo davvero poco - ha commentato a fine partita il tecnico pronto a vivere la sua quarta esperienza a Viareggio -. Nonostante si siano conosciuti solo ieri, i ragazzi hanno giocato da squadra facendo intravedere buone trame di gioco. Siamo già in una fase avanzata nella definizione della rosa, ora aspettiamo l’ultimo raduno per fare una sintesi di tutto quello che abbiamo visto».

BARBIERO - A sostenere la squadra da vicino anche il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, intervenuto così nell’intervista in diretta YouTube all’intervallo: «Prima di tutto ringrazio il presidente Doino e la dirigenza del Roma City per l’ospitalità ricevuta in questi due giorni di lavoro nel loro centro sportivo, non ci hanno fatto mancare nulla. Ci auguriamo che anche quest’anno la rappresentativa possa ben figurare a Viareggio, sappiamo quanto è importante questa vetrina per i giovani del nostro campionato. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società della D per il sostegno al progetto della rappresentativa mettendoci sempre a disposizione i loro ragazzi».

La Rappresentativa Serie D tornerà nuovamente in campo a fine mese per l’ultimo test pre-Viareggio.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-LAZIO PRIMAVERA 1-0

RAPPRESENTATIVA SERIE D 1° tempo (4-2-3-1): Mezzadri Majani; Cham, Maggio, Milicevic, Pettorossi; Proietti, Tonni; Pepa, Toci, D’Incoronato; Valente. 2° tempo (4-2-3-1): Bodrato; Anedda, Astemio, Neri, De Luca; Gaspardo, Sani; Iovieno, Podrini, Caccia; Iaiunese. All.: Giannichedda

LAZIO 1° tempo (4-3-3): Bosi; Scuto, Petta, Bordon, Bordoni; Gatto, Munoz Lopez, Farcomeni; Montano, Sulejmani, Marinaj.. 2° tempo (4-3-3): Bosi; Di Venosa, Ciucci, Petta (20’st Bordoni), Trifelli; Sant’Agostino Baldi, Munoz Lopez, Battisti; Montano (20’st Callarà), Sulejmani (20’st Marinaj), Zangari.. All.: Pirozzi

ARBITRO: Aronne di Roma 1

Guardalinee: Degli Abbati e Iozzia di Roma 1

MARCATORI: 22’ pt Milicevic

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. In tribuna moltti addetti ai lavori e osservatori. Al 43’ st Iovieno (R) ha sbagliato un calcio di rigore. Recupero: - pt, - st.