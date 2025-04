Serie D: Livorno festa in arrivo 

ROMA - Oggi alle ore 15 due importanti recuperi di campionato. Nel girone B Sangiuliano City-Casatese Merate (32ª giornata) arbitro Schifone di Taranto (Troina-Colella) e nel girone I Locri-Nuova Igea Virtus (28ª giornata) Aurisano di Campobasso (Casale-Calce). Molto delicate entrambe le gare. Il San Giuliano lotta per evitare i playout mentre la Casatese punta a inserirsi prepotentemente nella corsa per la C. Nel girone I il Locri, guidato dal tecnico Scorrano, è ultimo in classifica e cerca di agganciare la zona playout: un successo permetterebbe alla squadra calabrese un balzo notevole. Invece, la Nuova Igea Virtus del tecnico Luigi Panarelli, lontana dalla zona playoff, punta a un piazzamento di prestigio.

GIOIA AMARANTO - Tutto pronto in casa amaranto per la festa promozione: a cinque turni dal termine della regular season, il Livorno ha tredici punti di vantaggio sul Foligno ed è a un passo dal ritorno nei professionisti. La squadra di Paolo Indiani, autentica dominatrice del girone E, domenica prossima sarà di scena al “Matteini” di Terranuova Bracciolini, stadio con capacità di pubblico molto ridotta rispetto alle richieste amaranto. Nel calcio, però esistono interessi contrapposti e il Terranuova Traiana lotta per la salvezza e non vuole spostare la sede dell’incontro: la società aretina è disposta a dare 750 biglietti alla tifoseria ospite nella tribuna centrale. Decisivi nelle prossime ore i pareri di Prefetto e Questore.

BRA E SAMB - Il Bra, capolista del girone A, ha otto punti Novaromentin mentre la Sambenedettese (F) ha nove lunghezze sul Teramo: in sostanza devono gestire il vantaggio per sbarcare in Serie C.

VANTAGGI e BAGARRE - Negli altri gironi i giochi per il salto in C sono ancora aperti benché non siano trascurabili i cinque punti del Forlì (D) sul Ravenna o i quattro delle Dolomiti Bellunesi (C) sul Treviso e del Casarano (H) sulla Nocerina. È bagarre invece nel girone B con l’Ospitaletto al comando davanti a Folgore Caratese, Palazzolo, Varesina, Desenzano e Casatese. Stesso discorso per il gruppo G dove il vantaggio della Gelbison sulla concorrenza (capitanata dal Guidonia) è esiguo e ci sono ancora scontri diretti da giocare. Infine, occhio al girone I: il Siracusa capolista ha quattro punti sulla Reggina ma dovrà riposare un turno e domenica affronta in casa la Scafatese, terza in graduatoria.