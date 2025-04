Serie D: domenica Brindisi-Ugento a porte chiuse

Per la squalifica del campo comminata alla squadra dal giudice sportivo. Senza pubblico anche San Giuliano City-Nuova Sondrio c he si disputerà al “Pertini” di Pozzuolo Martesana (Mi) per motivi di pubblica sicurezza riguardante l’impianto della società ospitante.