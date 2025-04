Guidonia, Ospitaletto e Dolomiti vedono la C Siracusa e Reggina al rush finale con sprint

ROMA - A due giornate dal termine del campionato di Serie D, cinque squadre hanno già conquistato la promozione in Lega Pro: Livorno (E), Bra (A), Sambenedettese (F), Forlì (D) e Casarano. Pronti al salto in Serie C anche l’Ospitaletto (B), allenato da Andrea Quaresmini, che ha cinque punti di vantaggio sulla Casatese, il Guidonia (G) guidato da Ciro Ginestra che ha +5 sulla Gelbison e le Dolomiti Bellunesi (C), in panchina Nicola Zanin, con quattro punti sul Treviso. Gli ultimi centottanta minuti deciderano il destino del girone I dove il Siracusa ha un punto di vantaggio sulla Reggina. La formazione siciliana nel prossimo turno giocherà ancora in casa contro la Vibonese (quinta in graduatoria) e poi chiuderà la regular season a Barcellona Pozzo di Gotto con la Nuova Igea Virtus. Gli amaranto invece domenica prossima ospiteranno al Granillo il Castrum Favara e poi in trasferta contro la Sancataldese. Tutto in gioco.