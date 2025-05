Juniores Cup, ciak: buona la prima 

ROMA - Ciak, buona la prima. La 9ª edizione della Juniores Cup si è aperta con una prima giornata entusiasmante, confermando tutte le aspettative della vigilia e ribadendo quanto questo torneo rappresenti una delle massime espressioni del calcio giovanile italiano. I riflettori si sono accesi sui migliori talenti Under 18 dei nove gironi della Serie D che hanno dato spettacolo sui campi di Pietrasanta e Seravezza, in provincia di Lucca. Spettacolare la sfida tra le Rappresentative A e C, una gara partita piano che è salita d’intensità con il passare dei minuti. Tante occasioni da una parte e dall’altra ma alla fine sono riusciti a gonfiare la rete Alessandro Fant (C) ad inizio gara e Alessandro Sicca (A) in pieno recupero che hanno fissato il risultato sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari. Ai rigori la Rappresentativa A si è dimostrata più precisa prendendosi due punti, uno per la C. È partita bene la Rappresentativa D che ha battuto per 3-1 la G. Per un tempo la squadra di Coppola è rimasta in gara. Allo scadere della prima frazione Bartolini ha portato in vantaggio la D spostando gli equilibri. Dopo 15’ della ripresa Bedei ha raddoppiato per i suoi. Negli ultimi 10’ la partita si è riaccesa grazie al gol di Rugghia che ha accorciato le distanze. Ci ha pensato Trombetta allo scadere a chiudere il match segnando il 3-1. Al B invece è bastato un gol di Passerini al 4’ del primo tempo per battere l’H che ha inseguito il pareggio fino all’ultimo istante della gara.