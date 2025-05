Le neopromosse dalla D in Lega Pro

FIRENZE - Si è svolto ieri, all’interno della sede di Lega Pro , il primo incontro con le società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno conquistato la promozione in Serie C , occasione importante per porre le basi in vista della prossima stagione sportiva. La riunione ha coinvolto Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese e Siracusa , club che si apprestano a compiere il passaggio nel calcio professionistico. L’incontro ha rappresentato un momento di avvicinamento alla Lega Pro, in cui sono stati trattati temi centrali quali il Sistema delle Licenze Nazionali, le normative vigenti, gli aspetti regolamentari dell’attività agonistica, i diritti audiovisivi, le strategie di comunicazione e le iniziative di marketing. Ad aprire i lavori sono stati Matteo Marani , presidente della Lega Pro, Giancarlo Abete , presidente della LND, e Luigi Barbiero , coordinatore del Dipartimento interregionale.

ABETE - Il presidente della LND Giancarlo Abete collegato da remoto ha sottolineato la sfida che attende le neopromosse: «Il campionato di Serie C è impegnativo ma sono certo che, grazie all’interlocuzione con la Lega Pro sviluppata in un clima di grande collaborazione, il salto di categoria delle nove neopromosse dalla D sarà ottimale. Questo incontro rappresenta l’essenza del lavoro di sistema di cui il calcio italiano ha bisogno – ha dichiarato Abete –. La promozione in Serie C non è soltanto il coronamento di un risultato sportivo, ma il frutto di un percorso condiviso che coinvolge società, territori, istituzioni e componenti federali».

BARBIERO - La riunione operativa che ha riunito i vertici della Serie C e i rappresentanti delle nove società promosse dalla Serie D è stata, per il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, l’occasione per esprimere profonda soddisfazione per il percorso compiuto dalle squadre che hanno conquistato il salto tra i professionisti: «Ringrazio innanzitutto il Presidente della Lega Pro Matteo Marani per l’ospitalità. Sono soddisfatto per il percorso compiuto dalle squadre che hanno conquistato il salto tra i professionisti. Un risultato che non nasce solo sul campo, ma che è frutto di una progettualità solida, di bilanci in ordine e di un lavoro dirigenziale strutturato, che ha saputo coniugare ambizione e sostenibilità. La promozione in Serie C non è un traguardo casuale – ha dichiarato Barbiero – ma la naturale conseguenza di un lavoro coerente e continuo. Queste nove squadre hanno dimostrato di meritare il salto nei professionisti sotto ogni profilo».