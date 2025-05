Giovani D Valore: classifica definitiva e società premiate

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le classifiche definitive della 13ª edizione di ‘Giovani D Valore’, l’iniziativa che premia i club più virtuosi nella valorizzazione dei nuovi talenti del campionato. Le graduatorie così calcolate (alla 28ª giornata, 32ª per i giorni A, B e C), dalle quali sono state escluse le società retrocesse in Eccellenza, comprendono il bonus del 10% previsto per i club che svolgono intero settore giovanile e per la squadra vincente il Campionato Nazionale Juniores Under 19 Serie D.