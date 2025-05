Poule scudetto: domani Livorno-Bra

La post regular season della Serie D è al rettilineo finale con le partite di andata delle semifinali per il Titolo di Campione D’Italia Serie D e le Finali Playoff dei Gironi C e D in programma il prossimo fine settimana. Primo appuntamento domani sabato 24 maggio alle 20.30 con Livorno-Bra . Domenica 25 Maggio alle 16 si giocano Siracusa-Ospitaletto e Treviso-Adriese . Il programma si conclude alle 20 con Ravenna-Tau Altopascio . Le sfide di ritorno delle semifinali per il Titolo di Campione D’Italia si giocano il 1 giugno.

Regolamento semifinali Titolo Campione D’Italia: Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

Regolamento Play Off: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, vinceranno i Play Off le squadre meglio classificate al termine del Campionato.

Le designazioni arbitrali

Titolo Campione D’Italia – Andata semifinali

Livorno-Bra (Arbitro Andrea Palmieri di Brindisi)

Siracusa-Ospitaletto (Lorenzo Massari di Torino)

Finali Playoff

Girone C: Treviso-Adriese (Gianluca Toselli di Gradisca D’Isonzo)

Girone D: Ravenna-Tau Altopascio (Mattia Maresca di Napoli)