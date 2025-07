ROMA - Sono quindici le richieste di ammissione al campionato di2025/2026 pervenute al Dipartimento Interregionale alla chiusura dei termini per i ripescaggi alle ore 14 di oggi. La Co.Vi.So.D entro il 14 luglio, esaminate le documentazioni prodotte dalle società, comunicherà alle stesse l’esito dell’istruttoria. Di seguito le società che hanno presentato domanda:

Società retrocesse ai playout o per distacco di 8 o più punti: Brindisi, Città Sant'Agata, Cos Sarrabus, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City e Ugento

Società perdenti spareggi seconde di Eccellenza: Caronnese, Montespaccato e V. Mazzola

Società retrocesse direttamente dalla Serie D: Atletico Uri e Fiorenzuola

Società non partecipante spareggi seconde di Eccellenza: Rieti

Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato 2025-26. I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno invece presentare ricorso entro le ore 14 del 18 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio.

AVENTI DIRITTO, ULTIMO TERMINE IL 10 LUGLIO - Il 10 luglio alle 17 è il termine ultimo per formalizzare l’iscrizione da parte delle società aventi diritto.