Serie D: iscrizioni chiuse. Vastogirardi out

La documentazione fornita dai club passerà ora al vaglio della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro il 16 luglio. Per gli eventuali ricorsi ci sarà tempo fino alle ore 14 del 21 luglio. Entro il 25 luglio la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND.

VASTOGIRARDI - Nulla da fare per il club molisano della provincia di Isernia: dalla vittoria del campionato di Eccellenza alla rinuncia all'iscrizione in Serie D nel giro di pochi mesi. Comprensibile lo sconforto dei tifosi gialloblù. Del resto non è facile per un centro di quasi seicento abitanti poter sostenere una squadra nel massimo campionato dilettante italiano. Dunque, nel girone F niente trasferte al "Di Tella", lo stadio del Vastogirardi posizionato a 1200 metri sul livello del mare.