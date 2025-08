Serie D: 162 squadre al via

ROMA - Con la pubblicazione dei nove gironi parte la stagione 2025-26 del campionato di Serie D che prenderà il via il prossimo 7 settembre. Il primo dato che balza agli occhi è il ritorno al format originale di centosessantadue squadre, l’ultima volta così nella stagione 2016-17. Successivamente si erano aggiunte altre squadre tanto da diventare prima large e in qualche caso anche extra-large. Con il formato a 162 si possono fare i canonici gironi a 18 squadre evitando così i turni infrasettimanali per i gironi in sovrannumero. Presenti club di tutte le regioni italiane con la sola eccezione della Valle d’Aosta. Impressionante il contingente della Lombardia con ventisei squadre. Tradizionalmente corposo quello del Veneto con sedici club e tallonato da presso dalla Toscana (15). Nel Centro-Sud è la Campania la regione maggiormente rappresentata con quattordici squadre. Seguono Lazio e Sicilia con dodici cadauna. Nove per l’Emilia-Romagna. Piemonte, Liguria e Puglia con otto a testa. Marche (7), Sardegna (5), Abruzzo (5), Umbria (5), Calabria (4), Friuli-Venezia Giulia (3), Basilicata (2), Trentino Alto Adige (1), Molise (1). San Marino (1) in rappresentanza della Repubblica del Titano, stato enclave nel territorio italiano. Questa la “geocalcistica” della Quarta Serie e massimo campionato dilettantistico. La Serie D in proporzione è la categoria nazionale con il maggior numero di squadre in Europa. L’equipollente Oberliga tedesca ha 224 squadre dilettanti ma è su base regionale. Spicca tra le formazioni lombarde naturalmente il Milan Futuro (seconda squadra dell’AC Milan) retrocesso dalla Lega Pro. La formazione rossonera è allenata da Massimo Oddo (contratto sino a giugno 2027) con Mauro Tassotti collaboratore tecnico. Stavolta la composizione dei gironi è stata presentata in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco i nove gironi.