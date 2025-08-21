Lischetti, dalla D alla B

ROMA - Che balzo per l'attaccante Lischetti, 19 anni, prelevato dallo Spezia dopo un ottimo campionato di Serie D. La storia del calciatore classe 2006 Lorenzo Lischetti è interessante. Lorenzo è stato acquistato dallo Spezia in B che l’ha prelevato dal Gozzano in D. Un doppio salto di categoria per un giocatore che rappresenta un esempio per tutti quei ragazzi che s’impegnano e lottano nei campionati dilettantistici. Il Como due anni fa l’ha portato in riva al lago per cederlo dopo solo una stagione. Un colpo duro per un ragazzo cresciuto in un comune di circa 700 abitanti, Cremenaga in provincia di Varese. Un giovane che i primi passi li ha compiuti tutti in club dilettantistici della provincia di Varese, Olimpia Tresana, Bosto e Varesina. Nella stagione 2023-24 Lorenzo si è rimboccato le maniche ed ha risalito la china con costanza e forza di volontà. In Eccellenza con l’Accademia Borgomanero nella prima squadra del club piemontese il giovane attaccante ha collezionato 26 presenze condite da 5 gol. Nella stessa stagione con l’Under 19 del Piemonte Valle d'Aosta ha vinto il Torneo delle Regioni giocato in Liguria da protagonista con 4 gol, uno bellissimo in finale. All'inizio della scorsa stagione Lischetti passa al Gozzano in D. Con i cusiani il giovane varesino colleziona 37 presenze tra campionato e Coppa con undici reti all’attivo. Il selezionatore della Rappresentativa U18 Serie D Giuliano Giannichedda lo convoca e Lischetti risponde presente giocando una Viareggio Cup d’alto spessore. Il Dipartimento Interregionale, grazie anche alle preferenze espresse degli appassionati del Campionato D’Italia sui quotidiani sportivi Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, gli riconosce il giusto tributo premiandolo come miglior giovane della Serie D 2024-25. Ed ora per il giovane attaccante è arrivata finalmente la chiamata nei professionisti.

