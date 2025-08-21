Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Toci e Colley al Frosinone

Il club laziale ha preso due giovani calciatori che nella scorsa stagione hanno giocato in Serie D rispettivamente nello Zenith Prato e nella Scafatese. Entrambi utilizzati subito nella Primavera gialloblù
Toci e Colley al Frosinone
2 min

ROMA - Risultati concreti per il “Progetto Giovani LND” delle Rappresentative Nazionali U18 Serie D, U19, 17, 16 e 15 LND. Il calciatore classe 2007 Matteo Toci è la prova fattiva che il processo di maturazione di un giovane segue percorsi tutt’altro che scontati. Poche settimane fa il trequartista è stato acquistato dal Frosinone. E pensare che Empoli e Pisa dopo averlo cresciuto lo hanno ceduto alla società dilettantistica dell’Affrico con cui Matteo ha subito vinto un titolo Under 17. Nella scorsa stagione Toci è stato gettato subito nella mischia dallo Zenith Prato in D. 23 presenze, 1 gol e 1 assist, la convocazione nella Rappresentativa Under 18 Serie D con cui ha partecipato alla Viareggio Cup ritagliandosi uno spazio importante. Il Frosinone ha preso anche un altro giovane proveniente dalla Serie D: l’attaccante classe 2006 Muhammed Colley che ha giocato la scorsa stagione con la Scafatese. Colley non ha potuto far parte del “Progetto Giovani Lega Nazionale Dilettanti” a causa di complicazioni con il passaporto gambiano con il via libera che è arrivato quando ormai le selezioni erano già in stato avanzato, ma il suo passaggio nei professionisti è una buona notizia per tutto il movimento dilettantistico. Entrambi lo scorso 17 agosto hanno giocato titolari nella 1^ giornata della Primavera 1 con il Frosinone che ha battuto per 1-0 la Cremonese.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D