Toci e Colley al Frosinone

ROMA - Risultati concreti per il “Progetto Giovani LND” delle Rappresentative Nazionali U18 Serie D, U19, 17, 16 e 15 LND. Il calciatore classe 2007 Matteo Toci è la prova fattiva che il processo di maturazione di un giovane segue percorsi tutt’altro che scontati. Poche settimane fa il trequartista è stato acquistato dal Frosinone. E pensare che Empoli e Pisa dopo averlo cresciuto lo hanno ceduto alla società dilettantistica dell’Affrico con cui Matteo ha subito vinto un titolo Under 17. Nella scorsa stagione Toci è stato gettato subito nella mischia dallo Zenith Prato in D. 23 presenze, 1 gol e 1 assist, la convocazione nella Rappresentativa Under 18 Serie D con cui ha partecipato alla Viareggio Cup ritagliandosi uno spazio importante. Il Frosinone ha preso anche un altro giovane proveniente dalla Serie D: l’attaccante classe 2006 Muhammed Colley che ha giocato la scorsa stagione con la Scafatese. Colley non ha potuto far parte del “Progetto Giovani Lega Nazionale Dilettanti” a causa di complicazioni con il passaporto gambiano con il via libera che è arrivato quando ormai le selezioni erano già in stato avanzato, ma il suo passaggio nei professionisti è una buona notizia per tutto il movimento dilettantistico. Entrambi lo scorso 17 agosto hanno giocato titolari nella 1^ giornata della Primavera 1 con il Frosinone che ha battuto per 1-0 la Cremonese.