Coppa Italia: gare e arbitri del turno preliminare

ROMA -

Con il turno preliminare della 25^ edizione della Coppa Italia, in programma domenica 24 Agosto alle 16.00, inizia la lunga e intensa stagione della Serie D 2025/2026. Il trofeo prende il via domani sabato 23 Agosto con tre anticipi. Al preliminare partecipano 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto. Confermata la formula delle gare ad eliminazione diretta con accoppiamenti già predeterminati.

In caso di parità al termine dei minuti regolamentari si andrà ai calci di rigore. Le vincenti accederanno al primo turno in programma il 31 agosto.