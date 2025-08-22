Coppa Italia: gare e arbitri del turno preliminare

Con il turno preliminare della 25^ edizione della Coppa Italia, in programma domenica 24 Agosto alle 16.00, inizia la lunga e intensa stagione della Serie D 2025/2026. Il trofeo prende il via domani sabato 23 Agosto con tre anticipi. Al preliminare partecipano 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto. Confermata la formula delle gare ad eliminazione diretta con accoppiamenti già predeterminati.
In caso di parità al termine dei minuti regolamentari si andrà ai calci di rigore. Le vincenti accederanno al primo turno in programma il 31 agosto.
Anticipi
Domani sabato 23 Agosto si giocano Budoni-Sarrabus Ogliastra (ore 17.00), Sestri Levante-Cairese (18.00) e Recanatese-Maceratese (20.30).
Variazioni di orario
Domenica alle 17.00 si gioca Terranuova Traiana-Scandicci, alle 17.30 Biellese-Valenzana, alle 18.00 Union Clodiense-Larocca Altavilla e Acerrana-Afragolese, alle 18.30 Vogherese-Pavia, alle 20.00 Milan-Trevigliese e alle 20.30 Barletta-Ferrandina.
Variazioni di campo
Portogruaro-San Luigi si disputa al campo di Chions (Pn), Conegliano-Legnano a Tamai (Pn), San Giuliano-Leon a Vimercate (Mb), Imperia-Celle Varazze al “Riboli” di Lavagna (Ge), Trestina-Cannara al “Bernicchi” di Città di Castello (Pg) e Montespaccato-Anzio al comunale di Monterosi (Vt).
A porte chiuse Milazzo-Athletic Palermo (campo “Fresina” di Sant’Agata Militello in provincia di Messina) e Favara-Gela si giocheranno a porte chiuse per le squalifiche dei campi delle squadre ospitanti comminate dal Giudice Sportivo. Porte chiuse anche per Rovato Vertovese-Crema a causa della mancanza di certificazione per l’agibilità per il Pubblico rilasciata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo.
Valmontone-Real Normanna si giocherà senza tifosi ospiti a seguito di ordinanza prefettizia visto il Decreto del Ministro dell’Interno.
Designazioni arbitrali
Gara 1 Portogruaro-San Luigi (Zaccheria di Legnago)
Gara 2 Caldiero Terme-Obermais (Copelli di Mantova)
Gara 3 Union Clodiense-Unione La Rocca Altavilla (Gambin di Udine)
Gara 4 Vigasio-Bassano (Cisternini di Seregno)
Gara 5 Conegliano-Legnago Salus (Cerqua di Trieste)
Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate (Nonnato di Rovigo)
Gara 7 Milan Futuro-Trevigliese (Aatanasov di Verona)
Gara 8 Vogherese-Pavia (Zamagna di Saronno)
Gara 9 San Giuliano City-Leon (Copelli di Mantova)
Gara 10 Rovato Vertovese-Crema (Iorfida di Collegno)
Gara 11 Biellese-Valenzana (Marinoni di Lodi)
Gara 12 Sestri Levante-Cairese (Colombi di Livorno)
Gara 13 Imperia-Celle Varazze (Tassano di Chiavari)
Gara 14 San Marino-Tropical Coriano (Bruschi di Ferrara)
Gara 15 Sasso Marconi-Correggese (Dumitrascu di Finale Emilia)
Gara 16 Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro (Vincenzi di Bologna)
Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore (Merlino di Pontedera)
Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci (Galligani di Pistoia)
Gara 19 Sporting Trestina-Cannara (Norci di Arezzo)
Gara 20 Recanatese-Maceratese (Ferroni di Fermo)
Gara 21 Notaresco-Giulianova (Pasqualini di Macerata)
Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus (Senes di Cagliari)
Gara 23 Unipomezia-Monastir (Fermo di Torre Annunziata)
Gara 24 Montespaccato-Anzio (Cifra di Latina)
Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna (Arnese di Teramo)
Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora (Riglia di Ercolano)
Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana (Ercole di Latina)
Gara 28 Heraclea-Manfredonia (Rossiello d Molfetta)
Gara 29 Barletta-Ferrandina (Ambrosino di Torre del Greco)
Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese (Palmieri di Avellino)
Gara 31 Vigor Lamezia-Messina (Lupo di Venosa)
Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo (Calabrò di Reggio Calabria)
Gara 33 Enna-Acireale (Comito di Messina)
Gara 34 Castrumfavara-Citta’ Di Gela (Buzzone di Enna)