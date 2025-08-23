In D torna il Molten 

Dopo 5 stagioni, il pallone Molten Vantaggio è tornato ad essere il Pallone Ufficiale del Campionato di Serie D per le stagioni 2025/2026 e 2026/27. Il modello che verrà utilizzato dalle Squadre per le partite ufficiali sarà il F5N3150 Hybrid. Si tratta di un pallone caratterizzato da una costruzione ibrida che lo rende altamente resistente, dotato di una copertura in TPU, una superficie testurizzata per aumentare il controllo e cuciture sigillate per ridurre al minimo l'assorbimento d'acqua. Molten oltre ad essere il pallone ufficiale della LND-FIGC è anche il pallone ufficiale per tutte le competizioni della Asian Football Confederation (AFC) e della Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf).