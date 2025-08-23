Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
In D torna il Molten 

Con le gare della Coppa Italia in campo c'è il pallone ufficiale della Lnd-Serie D. Il modello si chiama F5 N3150 Hybrid con cuciture sigillate
In D torna il Molten 
1 min

Dopo 5 stagioni, il pallone Molten Vantaggio è tornato ad essere il Pallone Ufficiale del Campionato di Serie D per le stagioni 2025/2026 e 2026/27. Il modello che verrà utilizzato dalle Squadre per le partite ufficiali sarà il F5N3150 Hybrid. Si tratta di un pallone caratterizzato da una costruzione ibrida che lo rende altamente resistente, dotato di una copertura in TPU, una superficie testurizzata per aumentare il controllo e cuciture sigillate per ridurre al minimo l'assorbimento d'acqua. Molten oltre ad essere il pallone ufficiale della LND-FIGC è anche il pallone ufficiale per tutte le competizioni della Asian Football Confederation (AFC) e della Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf).

