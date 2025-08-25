Milan Futuro: ciak, buona la prima!

ROMA - C'era una certa attesa per la prima del Milan Futuro in D. I rossoneri hanno superato i preliminari di Coppa Italia di categoria battendo per 2-0 la Trevigliese (ritorno in D dopo 26 anni) con il primo tempo si era concluso in parità. Al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno il Milan Futuro si è imposto grazie alle reti di Matteo Dutu ed Ettore Quirini. La squadra di Massimo Oddo nel Primo turno della manifestazione tricolore affronterà in trasferta il Gozzano, rodata formazione allenata da Manuel Lunardon. Nella prima giornata di campionato invece il 7 settembre in casa contro il Leon.
MILAN FUTURO-TREVIGLIESE 2-0
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Quirini (32'st Minotti), Vladimirov, Duțu (32' st Zukić), Karaca; Hodzic, Eletu (20' st Branca), Sala (10' st Geroli); Bonomi, Magrassi, Sia (20' st Balentien). A disp.: Pittarella, Tartaglia, Perina, Domnitei. All.: Oddo.
TREVIGLIESE (3-4-2-1): Maccherini; Moraschi, Del Carro, Ruggeri; Brambilla, Caporali, Vinzioli (24' st La Torre), Rugabotti (34' st Marchesini); Ciarmoli (14' st Ortelli), Montalbano; Pesenti (34' st Villone). A disp.: Illipronti, Eberini, Beretta, Gaya, Pinotti. All.: Tricarico.
ARBITRO: Atanasov di Verona.
MARCATORI: 24' st Duțu (MF), 30' st Quirini (MF).
AMMONITO: 25' st Geroli (MF).