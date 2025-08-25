Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan Futuro: ciak, buona la prima!

La formazione di Oddo ha superato nel turno preliminare di Coppa Italia la matricola Trevigliese con le reti di Dutu e Quirini. Prossimo avversario dei rossoneri (in trasferta) sarà il Gozzano: si gioca domenica 31 agosto
Milan Futuro: ciak, buona la prima!
2 min
ROMA - C'era una certa attesa per la prima del Milan Futuro in D. I rossoneri hanno superato i preliminari di Coppa Italia di categoria battendo per 2-0 la Trevigliese (ritorno in D dopo 26 anni) con il primo tempo si era concluso in parità. Al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno il Milan Futuro si è imposto grazie alle reti di Matteo Dutu ed Ettore Quirini. La squadra di Massimo Oddo nel Primo turno della manifestazione tricolore affronterà in trasferta il Gozzano, rodata formazione allenata da Manuel Lunardon. Nella prima giornata di campionato invece il 7 settembre in casa contro il Leon.

MILAN FUTURO-TREVIGLIESE 2-0
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Quirini (32'st Minotti), Vladimirov, Duțu (32' st Zukić), Karaca; Hodzic, Eletu (20' st Branca), Sala (10' st Geroli); Bonomi, Magrassi, Sia (20' st Balentien). A disp.: Pittarella, Tartaglia, Perina, Domnitei. All.: Oddo.
TREVIGLIESE (3-4-2-1): Maccherini; Moraschi, Del Carro, Ruggeri; Brambilla, Caporali, Vinzioli (24' st La Torre), Rugabotti (34' st Marchesini); Ciarmoli (14' st Ortelli), Montalbano; Pesenti (34' st Villone). A disp.: Illipronti, Eberini, Beretta, Gaya, Pinotti. All.: Tricarico.
ARBITRO: Atanasov di Verona.
MARCATORI: 24' st Duțu (MF), 30' st Quirini (MF).
AMMONITO: 25' st Geroli (MF).

© RIPRODUZIONE RISERVATA