Coppa Italia: domani otto anticipi: c'è Gozzano-Milan Futuro

ANTICIPI - Si comincia domani (sabato) con otto anticipi: ore 15 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane (Comunale “Gino Cosaro” di Montecchio Maggiore) e Seravezza Pozzi-Prato; ore 15.30 Ghiviborgo-Tau Altopascio; ore 16 Gozzano-Milan Futuro, Trastevere-Montespaccato; ore 17 Sassari Lattedolce-Budoni (stadio “Vanni Sanna” di Sassari), Francavilla-Flegrea Puteolana; ore 20.30 Grosseto-Terranuova Traiana.
Domenica 31 agosto si giocheranno altre cinquantacinque gare. Varesina-Varese e Unipomezia-Olbia anticiperanno di un’ora il calcio d’inizio rispetto ai match all’orario ufficiale delle 16. A seguire Nocerina-Palmese, Vigor Lamezia-Sambiase, Ragusa-Castrumfavara alle ore 16.30, Nissa-Sancataldere ore 17, Sestri Levante-Celle-Varazze ore 17.30, Heraclea-Termoli, Virtus Francavilla-Fasano ore 18, Imolese-San Marino ore 18.30, Nardò-Martina ore 19, Ancona Castelfidardo, L’Aquila-Chieti e Pistoiese-Tuttocuoio ore 20.30.
CAMBI DI CAMPO - Tra le variazioni di campo Brian Lignano-Portogruaro (Comunale “Comisso” di Precenicco), Casatese Merate-Nuova Sondrio (Comunale “Ferrario” di Merate), Cittadella Vis Modena-Correggese (Comunale “Borelli” di Correggio), Reggina-Vibonese (sul neutro “Lo Presti” di Palmi), Milazzo-Nuova Igea Virtus (Comunale "B. Fresina" di Sant'Agata di Militello), Paternò-Enna (stadio Generale Gaeta di Enna).
SENZA PUBBLICO - A porte chiuse Unipomezia-Olbia e Savoia-Afragolese.
POSTICIPO - Il nuovo turno di Coppa si chiuderà lunedì 1 settembre col posticipo Fidelis Andria-Ferrandina, in programma alle ore 20.30.
Gara 1 Brian Lignano-Portogruaro (arbitro Targhetta di Castelfranco Veneto)
Gara 2 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane (Rinaldi di Novi Ligure)
Gara 3 Calvi Noale-Vigasio (Dallagà di Rovigo)
Gara 4 Obermais-Chievoverona (Tedesco di Battipaglia)
Gara 5 Campodarsego-Este (Zantedeschi di Verona)
Gara 6 Treviso-Luparense (Pandini di Bolzano)
Gara 7 Mestre-Legnago Salus (Santeramo di Monza)
Gara 8 Progresso-Adriese (Trombello di Como)
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto (Chindamo di Como)
Gara 10 Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo (Monti di Como)
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto (Scalvi di Lodi)
Gara 12 Casatese Merate-Nuova Sondrio (Lotito di Cremona)
Gara 13 Desenzano-Breno (Caresia di Trento)
Gara 14 Oltrepò-Pavia (Borghi di Modena)
Gara 15 Varesina-Varese (Tagliaferri di Lovere)
Gara 16 Club Milano-Castellanzese (Bevere di Chivasso)
Gara 17 Palazzolo-Rovato Vertovese (Moretti di Cesena)
Gara 18 Leon-Sant’Angelo (Gambirasio di Bergamo)
Gara 19 Gozzano-Milan Futuro (Papi di Prato)
Gara 20 Chisola-Biellese (Spinelli di Cuneo)
Gara 21 Novaromentin-Derthona (Moro di Novi Ligure)
Gara 22 Saluzzo-Asti (Santinelli di Bergamo)
Gara 23 Sestri Levante-Celle Varazze (Framba di Torino)
Gara 24 Vado-Sanremese (Volpi di La Spezia)
Gara 25 Lavagnese-Ligorna (Tuderti di Reggio Emilia)
Gara 26 Imolese-San Marino (Manzini di Verona)
Gara 27 Lentigione-Piacenza (Bassetti di Lucca)
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Correggese (Pelaia di Pavia)
Gara 29 Foligno-Inter Sm Sammaurese (Battistini di Lanciano)
Gara 30 Orvietana-Cannara (Ravara di Valdarno)
Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia (Barbatelli di Macerata)
Gara 32 Ancona-Castelfidardo (Melloni di Modena)
Gara 33 Atletico Ascoli-Maceratese (Scarati di Termoli)
Gara 34 Grosseto-Terranuova Traiana (Pascali di Pistoia)
Gara 35 Siena-Poggibonsi (Zampieri di Rovigo)
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio (Niccolai di Pistoia)
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio (Romeo di Genova)
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Burattini di Roma 1)
Gara 39 Seravezza-Prato (Rashed di Imola)
Gara 40 Ostiamare-Follonica Gavorrano (Ambrosino di Nola)
Gara 41 L’Aquila-Chieti (Ferrara di Roma 2)
Gara 42 Sassari Lattedolce-Budoni (Augello di Agrigento)
Gara 43 Unipomezia-Olbia (Bogo di Oristano)
Gara 44 Trastevere-Montespaccato (Iheukwumere di L'Aquila)
Gara 45 Flaminia Civita Castellana-Valmontone (Petraglione di Campobasso)
Gara 46 Albalonga-Sora (Cavacini di Lanciano)
Gara 47 Sarnese-Cassino (Piciucco di Campobasso)
Gara 48 Teramo-Notaresco (D'Agnillo di Vasto)
Gara 49 Heraclea-Termoli (Rotondo di Frattamaggiore)
Gara 50 Fidelis Andria-Ferrandina (Mascolo di Castellammare di Stabia)
Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano (Sciolti di Lecce)
Gara 52 Nardò-Martina (Spera di Barletta)
Gara 53 Gelbison-Pompei (Teodoli di Aprilia)
Gara 54 Nocerina-Palmese (Macrina di Reggio Calabria)
Gara 55 Gravina-Scafatese (Musumeci di Cassino)
Gara 56 Paganese-Ischia (Sarcina di Barletta)
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana (Gervasi di Cosenza)
Gara 58 Savoia-Afragolese (Pal di Roma 1)
Gara 59 Vigor Lamezia-Sambiase (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)
Gara 60 Reggina-Vibonese (De Angelis di Nocera Inferiore)
Gara 61 Milazzo-Nuova Igea Virtus (Angelo di Marsala)
Gara 62 Ragusa-Castrumfavara (Testai' di Catania)
Gara 63 Nissa-Sancataldese (Saccà di Messina)
Gara 64 Paternò-Enna (Polizzotto di Palermo)