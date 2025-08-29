Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Coppa Italia: Reggina-Vibonese domenica sul neutro di Palmi

Domani otto anticipi del primo turno: occhio a Gozzano-Milan Futuro e Grosseto-Terranuova Traiana
Coppa Italia: Reggina-Vibonese domenica sul neutro di Palmi
7 min
ROMA - A una settimana dall’inizio del campionato, in Serie D ancora spazio alla Coppa Italia con le partite del Primo Turno dove entreranno in gioco le aventi diritto al termine della scorsa stagione. Come previsto da regolamento, rigori in caso di parità al termine dei 90’. A partire dal prossimo turno (trentaduesimi, si gioca l’8 ottobre) il torneo proseguirà secondo il percorso stabilito dal tabellone principale.

ANTICIPI - Si comincia domani (sabato) con otto anticipiore 15 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane (Comunale “Gino Cosaro” di Montecchio Maggiore) e Seravezza Pozzi-Pratoore 15.30 Ghiviborgo-Tau Altopascio; ore 16 Gozzano-Milan Futuro, Trastevere-Montespaccato; ore 17 Sassari Lattedolce-Budoni (stadio “Vanni Sanna” di Sassari), Francavilla-Flegrea Puteolanaore 20.30 Grosseto-Terranuova Traiana

Domenica 31 agosto si giocheranno altre cinquantacinque gare. Varesina-Varese e Unipomezia-Olbia anticiperanno di un’ora il calcio d’inizio rispetto ai match all’orario ufficiale delle 16.  A seguire Nocerina-Palmese, Vigor Lamezia-Sambiase, Ragusa-Castrumfavara alle ore 16.30, Nissa-Sancataldere ore 17, Sestri Levante-Celle-Varazze ore 17.30, Heraclea-Termoli, Virtus Francavilla-Fasano ore 18, Imolese-San Marino ore 18.30, Nardò-Martina ore 19, Ancona Castelfidardo, L’Aquila-Chieti e Pistoiese-Tuttocuoio ore 20.30

CAMBI DI CAMPO - Tra le variazioni di campo Brian Lignano-Portogruaro (Comunale “Comisso” di Precenicco), Casatese Merate-Nuova Sondrio (Comunale “Ferrario” di Merate), Cittadella Vis Modena-Correggese (Comunale “Borelli” di Correggio), Reggina-Vibonese (sul neutro “Lo Presti” di Palmi), Milazzo-Nuova Igea Virtus (Comunale "B. Fresina" di Sant'Agata di Militello), Paternò-Enna (stadio Generale Gaeta di Enna).

SENZA PUBBLICO - A porte chiuse Unipomezia-Olbia e Savoia-Afragolese. 

POSTICIPO - Il nuovo turno di Coppa si chiuderà lunedì 1 settembre col posticipo Fidelis Andria-Ferrandina, in programma alle ore 20.30.  

 

Gara 1 Brian Lignano-Portogruaro (arbitro Targhetta di Castelfranco Veneto)
Gara 2 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane (Rinaldi di Novi Ligure)
Gara 3 Calvi Noale-Vigasio (Dallagà di Rovigo)
Gara 4 Obermais-Chievoverona (Tedesco di Battipaglia)
Gara 5 Campodarsego-Este (Zantedeschi di Verona)
Gara 6 Treviso-Luparense (Pandini di Bolzano)
Gara 7 Mestre-Legnago Salus (Santeramo di Monza)
Gara 8 Progresso-Adriese (Trombello di Como)
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto (Chindamo di Como)
Gara 10 Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo (Monti di Como)
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto (Scalvi di Lodi)
Gara 12 Casatese Merate-Nuova Sondrio (Lotito di Cremona)
Gara 13 Desenzano-Breno (Caresia di Trento)
Gara 14 Oltrepò-Pavia (Borghi di Modena)
Gara 15 Varesina-Varese (Tagliaferri di Lovere)
Gara 16 Club Milano-Castellanzese (Bevere di Chivasso)
Gara 17 Palazzolo-Rovato Vertovese (Moretti di Cesena)
Gara 18 Leon-Sant’Angelo (Gambirasio di Bergamo)
Gara 19 Gozzano-Milan Futuro (Papi di Prato)
Gara 20 Chisola-Biellese (Spinelli di Cuneo)
Gara 21 Novaromentin-Derthona (Moro di Novi Ligure)
Gara 22 Saluzzo-Asti (Santinelli di Bergamo)
Gara 23 Sestri Levante-Celle Varazze (Framba di Torino)
Gara 24 Vado-Sanremese (Volpi di La Spezia)
Gara 25 Lavagnese-Ligorna (Tuderti di Reggio Emilia)
Gara 26 Imolese-San Marino (Manzini di Verona)
Gara 27 Lentigione-Piacenza (Bassetti di Lucca)
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Correggese (Pelaia di Pavia)
Gara 29 Foligno-Inter Sm Sammaurese (Battistini di Lanciano)
Gara 30 Orvietana-Cannara (Ravara di Valdarno)
Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia (Barbatelli di Macerata)
Gara 32 Ancona-Castelfidardo (Melloni di Modena)
Gara 33 Atletico Ascoli-Maceratese (Scarati di Termoli)
Gara 34 Grosseto-Terranuova Traiana (Pascali di Pistoia)
Gara 35 Siena-Poggibonsi (Zampieri di Rovigo)
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio (Niccolai di Pistoia)
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio (Romeo di Genova)
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Burattini di Roma 1)
Gara 39 Seravezza-Prato (Rashed di Imola)
Gara 40 Ostiamare-Follonica Gavorrano (Ambrosino di Nola)
Gara 41 L’Aquila-Chieti (Ferrara di Roma 2)
Gara 42 Sassari Lattedolce-Budoni (Augello di Agrigento)
Gara 43 Unipomezia-Olbia (Bogo di Oristano)
Gara 44 Trastevere-Montespaccato (Iheukwumere di L'Aquila)
Gara 45 Flaminia Civita Castellana-Valmontone (Petraglione di Campobasso)
Gara 46 Albalonga-Sora (Cavacini di Lanciano)
Gara 47 Sarnese-Cassino (Piciucco di Campobasso)
Gara 48 Teramo-Notaresco (D'Agnillo di Vasto)
Gara 49 Heraclea-Termoli (Rotondo di Frattamaggiore)
Gara 50 Fidelis Andria-Ferrandina (Mascolo di Castellammare di Stabia)
Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano (Sciolti di Lecce)
Gara 52 Nardò-Martina (Spera di Barletta)
Gara 53 Gelbison-Pompei (Teodoli di Aprilia)
Gara 54 Nocerina-Palmese (Macrina di Reggio Calabria)
Gara 55 Gravina-Scafatese (Musumeci di Cassino)
Gara 56 Paganese-Ischia (Sarcina di Barletta)
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana (Gervasi di Cosenza)
Gara 58 Savoia-Afragolese (Pal di Roma 1)
Gara 59 Vigor Lamezia-Sambiase (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)
Gara 60 Reggina-Vibonese (De Angelis di Nocera Inferiore)
Gara 61 Milazzo-Nuova Igea Virtus (Angelo di Marsala)
Gara 62 Ragusa-Castrumfavara (Testaì di Catania)
Gara 63 Nissa-Sancataldese (Saccà di Messina)
Gara 64 Paternò-Enna (Polizzotto di Palermo)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D