Coppa Italia: avanti Reggina, Chievo e Nocerina

Colpo del Notaresco a Teramo. Paganese sì. Treviso out. Unipomezia ok. Ieri negli anticipi del primo turno successi di Milan Futuro, Grosseto e Prato. Ai trentaduesimi anche Tau, Trastevere, Francavilla, Budoni e Cjarlins. Cinquantacinque le gare odierne (in aggiornamento)
Coppa Italia: avanti Reggina, Chievo e Nocerina
7 min
ROMA - In Serie D spazio alla Coppa Italia con le partite del Primo Turno dove sono entrate in gioco le aventi diritto al termine della scorsa stagione. Come previsto da regolamento, rigori in caso di parità al termine dei 90’. A partire dal prossimo turno (trentaduesimi) si gioca l’8 ottobre il torneo proseguirà secondo il percorso stabilito dal tabellone principale.

GLI ANTICIPI DI IERI - Ieri otto anticipi: Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr, Seravezza Pozzi-Prato 2-3, Ghiviborgo-Tau Altopascio 1-2, Gozzano-Milan Futuro 0-1 con gol di Emanuele Sala, Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr,  Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1Grosseto-Terranuova Traiana 1-0

Oggi altre cinquantacinque gare. Varesina-Varese 6-5 e Unipomezia-Olbia 5-0 anticiperanno di un’ora il calcio d’inizio rispetto ai match all’orario ufficiale delle 16. A seguire Nocerina-Palmese, Vigor Lamezia-Sambiase, Ragusa-Castrumfavara alle ore 16.30, Nissa-Sancataldere ore 17, Sestri Levante-Celle-Varazze ore 17.30, Heraclea-Termoli, Virtus Francavilla-Fasano ore 18, Imolese-San Marino ore 18.30, Nardò-Martina ore 19, Ancona Castelfidardo, L’Aquila-Chieti e Pistoiese-Tuttocuoio ore 20.30

CAMBI DI CAMPO - Tra le variazioni di campo Brian Lignano-Portogruaro (Comunale “Comisso” di Precenicco), Casatese Merate-Nuova Sondrio (Comunale “Ferrario” di Merate), Cittadella Vis Modena-Correggese (Comunale “Borelli” di Correggio), Reggina-Vibonese (sul neutro “Lo Presti” di Palmi), Milazzo-Nuova Igea Virtus (Comunale "B. Fresina" di Sant'Agata di Militello), Paternò-Enna (stadio Generale Gaeta di Enna).

SENZA PUBBLICO - A porte chiuse Unipomezia-Olbia e Savoia-Afragolese. 

POSTICIPO - Il nuovo turno di Coppa si chiuderà lunedì 1 settembre col posticipo Fidelis Andria-Ferrandina, in programma alle ore 20.30.  

 

Gara 1 Brian Lignano-Portogruaro 4-3 dcr
Gara 2 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr
Gara 3 Calvi Noale-Vigasio 0-2
Gara 4 Obermais-Chievoverona 0-2
Gara 5 Campodarsego-Este 1-2
Gara 6 Treviso-Luparense 1-2
Gara 7 Mestre-Legnago Salus (Santeramo di Monza)
Gara 8 Progresso-Adriese 2-0
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto (Chindamo di Como)
Gara 10 Villa Valle-Virtus Ciserano Bergamo 0-1
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto (Scalvi di Lodi)
Gara 12 Casatese Merate-Nuova Sondrio  3-1
Gara 13 Desenzano-Breno (Caresia di Trento)
Gara 14 Oltrepò-Pavia 0-2
Gara 15 Varesina-Varese 6-5 dcr
Gara 16 Club Milano-Castellanzese  8-7 dcr
Gara 17 Palazzolo-Rovato Vertovese 0-1
Gara 18 Leon-Sant’Angelo 3-5 dcr
Gara 19 Gozzano-Milan Futuro  0-1
Gara 20 Chisola-Biellese 3-1
Gara 21 Novaromentin-Derthona (Moro di Novi Ligure)
Gara 22 Saluzzo-Asti (Santinelli di Bergamo)
Gara 23 Sestri Levante-Celle Varazze (Framba di Torino)
Gara 24 Vado-Sanremese 1-0
Gara 25 Lavagnese-Ligorna (Tuderti di Reggio Emilia)
Gara 26 Imolese-San Marino (Manzini di Verona)
Gara 27 Lentigione-Piacenza (Bassetti di Lucca)
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Correggese 5-6
Gara 29 Foligno-Sammaurese 2-0
Gara 30 Orvietana-Cannara 1-0
Gara 31 Fossombrone-Vigor Senigallia (Barbatelli di Macerata)
Gara 32 Ancona-Castelfidardo (Melloni di Modena)
Gara 33 Atletico Ascoli-Maceratese 5-1
Gara 34 Grosseto-Terranuova Traiana 1-0
Gara 35 Siena-Poggibonsi (Zampieri di Rovigo)
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio  1-2
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio (Romeo di Genova)
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle 2-1
Gara 39 Seravezza-Prato 2-3
Gara 40 Ostiamare-Follonica Gavorrano (Ambrosino di Nola)
Gara 41 L’Aquila-Chieti (Ferrara di Roma 2)
Gara 42 Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr
Gara 43 Unipomezia-Olbia 5-0
Gara 44 Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr
Gara 45 Flaminia Civita Castellana-Valmontone (Petraglione di Campobasso)
Gara 46 Albalonga-Sora 2-0
Gara 47 Sarnese-Cassino 2-0
Gara 48 Teramo-Notaresco 0-1
Gara 49 Heraclea-Termoli (Rotondo di Frattamaggiore)
Gara 50 Fidelis Andria-Ferrandina (Mascolo di Castellammare di Stabia)
Gara 51 Virtus Francavilla-Fasano (Sciolti di Lecce)
Gara 52 Nardò-Martina (Spera di Barletta)
Gara 53 Gelbison-Pompei 3-0
Gara 54 Nocerina-Palmese 3-2
Gara 55 Gravina-Scafatese 3-2 dcr
Gara 56 Paganese-Ischia 2-0
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1
Gara 58 Savoia-Afragolese (Pal di Roma 1)
Gara 59 Vigor Lamezia-Sambiase (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)
Gara 60 Reggina-Vibonese 5-3 dcr
Gara 61 Milazzo-Nuova Igea Virtus (Angelo di Marsala)
Gara 62 Ragusa-Castrumfavara (Testaì di Catania)
Gara 63 Nissa-Sancataldese (Saccà di Messina)
Gara 64 Paternò-Enna 0-4

