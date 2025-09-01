Coppa Italia: Siena e Reggina ok. Treviso out

GLI ANTICIPI DI SABATO - Otto anticipi: Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr, Seravezza Pozzi-Prato 2-3, Ghiviborgo-Tau Altopascio 1-2, Gozzano-Milan Futuro 0-1 con gol di Emanuele Sala, Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr, Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr e Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1, Grosseto-Terranuova Traiana 1-0. Oggi altre cinquantacinque gare.
OGGI IL POSTICIPO - Fidelis Andria-Ferrandina, in programma alle ore 20.30.
Gara 1 Brian Lignano-Portogruaro 4-3 dcr
Gara 2 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr
Gara 3 Calvi Noale-Vigasio 0-2
Gara 4 Obermais-Chievoverona 0-2
Gara 5 Campodarsego-Este 1-2
Gara 6 Treviso-Luparense 1-2
Gara 7 Mestre-Legnago Salus 3-1
Gara 8 Progresso-Adriese 2-0
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto 6-7 dcr
Gara 10 Villa Valle-Virtus Ciserano Bergamo 0-1
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto 3-2
Gara 12 Casatese Merate-Nuova Sondrio 3-1
Gara 13 Desenzano-Breno 2-5 dcr
Gara 14 Oltrepò-Pavia 0-2
Gara 15 Varesina-Varese 6-5 dcr
Gara 16 Club Milano-Castellanzese 8-7 dcr
Gara 17 Pro Palazzolo-Rovato Vertovese 0-1
Gara 18 Leon-Sant’Angelo 3-5 dcr
Gara 19 Gozzano-Milan Futuro 0-1
Gara 20 Chisola-Biellese 3-1
Gara 21 Novaromentin-Derthona 1-0
Gara 22 Saluzzo-Asti 4-6 dcr
Gara 23 Sestri Levante-Celle Varazze 1-0
Gara 24 Vado-Sanremese 1-0
Gara 25 Lavagnese-Ligorna 5-6 dcr
Gara 26 Imolese-San Marino 1-0
Gara 27 Lentigione-Piacenza 0-1
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Correggese 5-6 dcr
Gara 29 Foligno-Sammaurese 2-0
Gara 30 Orvietana-Cannara 1-0
Gara 31 Fossombrone-Vigor Senigallia 8-7 dcr
Gara 32 Ancona-Castelfidardo 1-0
Gara 33 Atletico Ascoli-Maceratese 5-1
Gara 34 Grosseto-Terranuova Traiana 1-0
Gara 35 Siena-Poggibonsi 2-1
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio 1-2
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio 2-1
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle 2-1
Gara 39 Seravezza-Prato 2-3
Gara 40 Ostiamare-Follonica Gavorrano 4-6 dcr
Gara 41 L’Aquila-Chieti 7-6 dcr
Gara 42 Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr
Gara 43 Unipomezia-Olbia 5-0
Gara 44 Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr
Gara 45 Flaminia Civita Castellana-Valmontone 3-5 dcr
Gara 46 Albalonga-Sora 2-0
Gara 47 Sarnese-Cassino 2-0
Gara 48 Teramo-Notaresco 0-1
Gara 49 Heraclea-Termoli 7-8 dcr
Gara 50 Fidelis Andria-Ferrandina (Mascolo di Castellammare di Stabia) domani ore 20.30
Gara 51 Virtus Francavilla-Fasano 3-5 dcr
Gara 52 Nardò-Martina 1-2
Gara 53 Gelbison-Pompei 3-0
Gara 54 Nocerina-Palmese 3-2
Gara 55 Gravina-Scafatese 3-2 dcr
Gara 56 Paganese-Ischia 2-0
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1
Gara 58 Savoia-Afragolese 6-4 dcr
Gara 59 Vigor Lamezia-Sambiase 0-1
Gara 60 Reggina-Vibonese 5-3 dcr
Gara 61 Milazzo-Nuova Igea Virtus 3-4 dcr
Gara 62 Ragusa-Castrumfavara 0-1
Gara 63 Nissa-Sancataldese 1-2
Gara 64 Paternò-Enna 0-4