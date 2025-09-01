Coppa Italia: Siena e Reggina ok. Treviso out

ROMA - In Serie D ieri le gare del primo turno dicon le partite deldove sono entrate in gioco le aventi diritto al termine della scorsa stagione. Il prossimo turno (trentaduesimi) si gioca l’8 ottobre.

GLI ANTICIPI DI SABATO - Otto anticipi: Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr, Seravezza Pozzi-Prato 2-3, Ghiviborgo-Tau Altopascio 1-2, Gozzano-Milan Futuro 0-1 con gol di Emanuele Sala, Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr, Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr e Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1, Grosseto-Terranuova Traiana 1-0. Oggi altre cinquantacinque gare.