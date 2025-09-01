Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Coppa Italia: stasera Andria-Ferrandina

Inizio ore 20,30. Ultimo match del primo turno. Già ai trentaduesimi anche Reggina, Siena, Piacenza, Milan Futuro, Pistoiese, Ancona, L'Aquila, Nocerina e Vado e Asti
Coppa Italia: stasera Andria-Ferrandina
6 min
ROMA - In Serie D ieri le gare del primo turno di Coppa Italia con le partite del Primo Turno dove sono entrate in gioco le aventi diritto al termine della scorsa stagione. Il prossimo turno (trentaduesimi) si gioca l’8 ottobre.

GLI ANTICIPI DI SABATO - Otto anticipi: Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr, Seravezza Pozzi-Prato 2-3, Ghiviborgo-Tau Altopascio 1-2, Gozzano-Milan Futuro 0-1 con gol di Emanuele Sala, Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr,  Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1Grosseto-Terranuova Traiana 1-0Ieri altre cinquantacinque gare.

OGGI IL POSTICIPO - Fidelis Andria-Ferrandina, in programma alle ore 20.30.  

Gara 1 Brian Lignano-Portogruaro 4-3 dcr
Gara 2 Unione La Rocca Altavilla-Cjarlins Muzane 1-4 dcr
Gara 3 Calvi Noale-Vigasio 0-2
Gara 4 Obermais-Chievoverona 0-2
Gara 5 Campodarsego-Este 1-2
Gara 6 Treviso-Luparense 1-2
Gara 7 Mestre-Legnago Salus 3-1
Gara 8 Progresso-Adriese 2-0
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto 6-7 dcr
Gara 10 Villa Valle-Virtus Ciserano Bergamo 0-1
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto 3-2
Gara 12 Casatese Merate-Nuova Sondrio  3-1
Gara 13 Desenzano-Breno 2-5 dcr
Gara 14 Oltrepò-Pavia 0-2
Gara 15 Varesina-Varese 6-5 dcr
Gara 16 Club Milano-Castellanzese  8-7 dcr
Gara 17 Pro Palazzolo-Rovato Vertovese 0-1
Gara 18 Leon-Sant’Angelo 3-5 dcr
Gara 19 Gozzano-Milan Futuro  0-1
Gara 20 Chisola-Biellese 3-1
Gara 21 Novaromentin-Derthona 1-0
Gara 22 Saluzzo-Asti 4-6 dcr
Gara 23 Sestri Levante-Celle Varazze 1-0
Gara 24 Vado-Sanremese 1-0
Gara 25 Lavagnese-Ligorna 5-6 dcr
Gara 26 Imolese-San Marino 1-0
Gara 27 Lentigione-Piacenza 0-1
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Correggese 5-6 dcr
Gara 29 Foligno-Sammaurese 2-0
Gara 30 Orvietana-Cannara 1-0
Gara 31 Fossombrone-Vigor Senigallia 8-7 dcr
Gara 32 Ancona-Castelfidardo 1-0
Gara 33 Atletico Ascoli-Maceratese 5-1
Gara 34 Grosseto-Terranuova Traiana 1-0
Gara 35 Siena-Poggibonsi 2-1
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio  1-2
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio  2-1
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle 2-1
Gara 39 Seravezza-Prato 2-3
Gara 40 Ostiamare-Follonica Gavorrano 4-6 dcr
Gara 41 L’Aquila-Chieti 7-6 dcr
Gara 42 Sassari Lattedolce-Budoni 5-6 dcr
Gara 43 Unipomezia-Olbia 5-0
Gara 44 Trastevere-Montespaccato 7-5 dcr
Gara 45 Flaminia Civita Castellana-Valmontone 3-5 dcr
Gara 46 Albalonga-Sora 2-0
Gara 47 Sarnese-Cassino 2-0
Gara 48 Teramo-Notaresco 0-1
Gara 49 Heraclea-Termoli 7-8 dcr
Gara 50 Fidelis Andria-Ferrandina (Mascolo di Castellammare di Stabia) domani ore 20.30
Gara 51 Virtus Francavilla-Fasano 3-5 dcr
Gara 52 Nardò-Martina 1-2
Gara 53 Gelbison-Pompei 3-0
Gara 54 Nocerina-Palmese 3-2
Gara 55 Gravina-Scafatese 3-2 dcr
Gara 56 Paganese-Ischia 2-0
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana 2-1
Gara 58 Savoia-Afragolese 6-4 dcr
Gara 59 Vigor Lamezia-Sambiase 0-1
Gara 60 Reggina-Vibonese 5-3 dcr
Gara 61 Milazzo-Nuova Igea Virtus 3-4 dcr
Gara 62 Ragusa-Castrumfavara 0-1
Gara 63 Nissa-Sancataldese 1-2
Gara 64 Paternò-Enna 0-4

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D