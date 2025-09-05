Coppa Italia, trentaduesimi: c'è Sambiase-Reggina

COPPA ITALIA SERIE D -Trentaduesimi
Gara 1: Asti-Chisola
Gara 2: Ligorna-Novaromentin
Gara 3: Vado-Sestri Levante
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
Gara 6: Correggese-Imolese
Gara 7: Piacenza-Progresso
Gara 8: Pavia-Sant’angelo
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
Gara 11: Milan Futuro-Varesina
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese
Gara 14: Este-Vigasio
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 16: Luparense-Mestre
Gara 17: Orvietana-Siena
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
Gara 19: Fossombrone-Ancona
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
Gara 21: Notaresco-Termoli
Gara 22: Albalonga-L’Aquila
Gara 23: Grosseto-Unipomezia
Gara 24: Trastevere-Budoni
Gara 25: Savoia-Paganese
Gara 26: Fasano-Gravina
Gara 27: Martina-Sarnese
Gara 28: Ferrandina-Francavilla
Gara 29: Nocerina-Gelbison
Gara 30: Sambiase-Reggina
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
Gara 32: Enna-Sancataldese