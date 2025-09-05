Campionato al via: domenica Castrumfavara-Reggina

Domenica 8 settembre si giocheranno le altre partite ad eccezione di Milan Futuro-Leon (B) e San Marino-Termoli (F), rinviate al 17 settembre alle ore 15 per gli impegni in nazionale di diversi calciatori tesserati per le società ospitanti gli incontri. Calcio d’inizio alle ore 15, con alcune gare posticipate di orario:

ROMA - Dopo i primi due turni di Coppa Italia a fare da anteprima, entra in scena il campionato con ladial viapomeriggio coiChievoverona-Scanzorosciate (Girone B, ore 15) e Imperia-Varese (A, ore 16).

Variazioni d'orario - Girone G: ore 15.30 Nocerina-Trastevere, ore 16.30 COS Sarrabus Ogliastra-Latte Dolce;

Girone H: ore 15.30 Taurus Acerrana-Martina Nardò-Paganese, ore 16 Heraclea-Puteoli Real Normanna, ore 16.30 Fasano-Afragolese, ore 17 Fidelis Andria-Ferrandina, Virtus Francavilla-Barletta;

Girone I: ore 16 Castrumfavara-Reggina, Nissa-Milazzo, Nuova Igea Virtus-Sancataldese, Vigor Lamezia-Acireale

Porte chiuse per San Giuliano City-Sasso Marconi (D), Prato-Orvietana (E), Unipomezia-Teramo (F) e Savoia-Gela (I), mentre le variazioni dei campi di gioco interesseranno Imperia-Varese (A, Comunale di lavagna), Tuttocuoio-Tropical Coriano (D, Stadio “Mannucci” di Pontedera) e Montespaccato-Scafatese (G, Comunale di Monterosi).

Il match del Girone F Ancona-Ostiamare sarà trasmesso in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv (da app o sito) previa registrazione gratuita. Collegamento dallo Stadio Del Conero a partire dalle ore 14.45. Partita live anche sul canale YouTube della LND.

Il Dipartimento Interregionale ha, inoltre, confermato le modalità di svolgimento dei playout. Le formazioni dal 13° al 16° posto di ogni girone si affronteranno in gara secca. In caso di parità al termine dei 90’, supplementari ed eventualmente salvezza diretta per la società con migliore posizionamento in classifica. I playout non si disputeranno qualora il distacco della 16^ dalla 13^ e della 15^ dalla 14^ sia pari o superiore a 8 punti.

SERIE D - 1ª giornata

GIRONE A: Imperia-Varese (arbitro Isoardi di Cuneo), Chisola-Cairese (Belingheri di Lecco), Lavagnese-Biellese (Galligani di Pistoia), Valenzana Mado-Novaromentin (Cisternini di Seregno), Gozzano-Asti (Scalvi di Lodi), Vado-Sanremese (Borello di Nichelino), Ligorna-Celle Varazze (Camia di Nichelino), Club Milano-Derthona (Gianni' di Reggio Emilia), Sestri Levante-Saluzzo (Artini di Firenze)

GIRONE B: ChievoVerona-Scanzorosciate (Radovanovic di Maniago), Caldiero Terme-Pavia (Ismail di Rovereto), Virtus Ciseranobergamo-Casatese Merate (Meta di Vicenza), Nuova Sondrio-Brusaporto (Nonnato di Rovigo), Real Calepina-Villa Valle (Scicolone di San Dona' di Piave), Folgore Caratese-Varesina Sport (Manzini di Verona), Oltrepò-Vogherese (Bonasera di Enna), Breno-Castellanzese (Zaccheria di Legnago)

GIRONE C: Calvi Noale-Brian Lignano (Copelli di Mantova), Campodarsego-Union Clodiense Chioggia (Ammannati di Firenze), Bassano Virtus-Legnago Salus (De Stefanis di Udine), Adriese-Luparense (Gargano di Bologna), Portogruaro-Treviso (Piccolo di Pordenone), Vigasio-Unione La Rocca (Pina di Como), Este-Maia Alta (Budriesi di Bologna), Mestre-San Luigi (Zamagna di Saronno), Conegliano-Cjarlins Muzane (Dell'Oro di Sondrio)

GIRONE D: Sant'Angelo-Trevigliese (Passarotti di Mantova), Progresso-Pro Sesto (Kurti di Mestre), Lentigione-Crema (Framba di Torino), Tuttocuoio-Tropical Coriano (Calzolari di Albenga), Correggese-Cittadella Vis Modena (El Ella di Milano), Piacenza-Desenzano (Nencioli di Prato), Palazzolo-Rovato Vertovese (Branzoni di Mestre), Pistoiese-Imolese (Gambirasio di Bergamo), San Giuliano City-Sasso Marconi (Spinelli di Cuneo)

GIRONE E: Seravezza Pozzi-Grosseto (Paccagnella di Bologna), Fulgens Foligno-Aquila Montevarchi (Benestante di Aprilia), San Donato Tavarnelle-Sporting Trestina (Vigo di Lodi), Prato-Orvietana (Velocci di Frosinone), Terranuova Traiana-Poggibonsi (Pasqualini di Macerata), Follonica Gavorrano-Cannara (Catalani di Ciampino), Ghiviborgo-Camaiore (Gallorini di Arezzo), Siena-Tau Altopascio (Prencipe di Tivoli), Vivi Altotevere Sansepolcro-Scandicci (Battistini di Lanciano)

GIRONE F: Chieti-Fossombrone (Mammoli di Perugia), Castelfidardo-Sammaurese (Spagnoli di Tivoli), Recanatese-Notaresco (Morello di Tivoli), Maceratese-Vigor Senigallia (Petraglione di Campobasso), Giulianova-Sora (Palmieri di Avellino), Unipomezia-Teramo (Palma di Napoli), Atletico Ascoli-L'Aquila (Di Palma di Cassino), Ancona-Ostiamare (Bruschi di Ferrara)

GIRONE G: Valmontone-Atletico Lodigiani (Fresu di Sassari), C.O.S. Sarrabus Ogliastra-Latte Dolce Sassari (Colombi di Livorno), Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana (Montevergine di Ragusa), Cassino-Ischia (Carluccio di L'Aquila), Budoni-Monastir Kosmoto (Pica di Roma 1), Montespaccato-Scafatese (Pani di Sassari), Nocerina-Trastevere (Zangara di Catanzaro), Palmese-Anzio (Leone di Avezzano), Cynthialbalonga-Olbia (Riglia di Ercolano)

GIRONE H: Sarnese-Pompei (Rossiello di Molfetta), Francavilla-Manfredonia (Decimo di Napoli), Virtus Francavilla-Barletta (Aurisano di Campobasso), Fidelis Andria-Ferrandina (Tierno di Sala Consilina), Taurus Acerrana-Martina (Comito di Messina), Nardò-Paganese (Molinaro di Lamezia Terme), Heraclea-Puteoli Real Normanna (Diella di Vasto), Flegrea Puteolana-Gravina (Selva di Alghero), Fasano-Afragolese (Lupo di Venosa)

GIRONE I: Nuova Igea Virtus-Sancataldese (Buzzone di Enna), Messina-Athletic Club Palermo (Femia di Locri), Vigor Lamezia-Acireale (Coppola di Castellammare di Stabia), Savoia-Gela (De Paolis di Cassino), Ragusa-Enna (Palmisano di Saronno), Vibonese-Paternò (Iorfida di Collegno), Gelbison-Sambiase (Ventrone di Roma 1), Castrumfavara-Reggina (Papagno di Roma 2), Nissa-Milazzo (Polizzotto di Palermo)