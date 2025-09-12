Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Domani cinque anticipi: ore 16 Trastevere-Palmese 

Le altre gare: Leon-Virtus Ciseranobergamo (B), Brian Lignano-Campodarsego (C), Unione La Rocca Altavilla-Este (C, presso Comunale “Cosaro” di Montecchio Maggiore); ore 20 Imolese-San Giuliano City. Domenica Reggina-Nissa in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd.
7 min
ROMA - Cinque anticipi apriranno domani pomeriggio la seconda giornata di Serie D: ore 15 Leon-Virtus Ciseranobergamo (B), Brian Lignano-Campodarsego (C), Unione La Rocca Altavilla-Este (C, presso Comunale “Cosaro” di Montecchio Maggiore); ore 16 Trastevere-Palmese (G); ore 20 Imolese-San Giuliano City (D). Domenica le altre gare. Ischia-Budoni (G) si giocherà alle ore 11 anticipando le partite all’orario ufficiale delle 15: tra queste c’è Reggina-Nissa (I), in diretta streaming gratuitamente su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. A seguire questi posticipi: Girone A: ore 16 Biellese-Valenzana. Girone C: ore 17 Luparense-Portogruaro. Girone D: ore 16.30 Sasso Marconi-Sant’Angelo. Girone G: ore 16 Anzio-Albalonga. Girone H: ore 16 Barletta-Fidelis Andria, Gravina-Fasano, Manfredonia-Virtus Francavilla, Paganese-Heraclea, Real Normanna-Nola; ore 18 Martina-Nardò. Girone I: ore 15.30 Gela-Ragusa; ore 16 Athletic Palermo-Vigor Lamezia, Enna-Vibonese, Sancataldese-Messina. 

SENZA PUBBLICO - porte chiuse Anzio-Albalonga, Real Normanna-Nola (sul neutro Comunale “Galasso” di Cancello ed Arnone) e Paternò-Gelbison (Stadio “Nobile” di Lentini). 

CAMBI DI CAMPO - Girone B: Brusaporto-Real Calepina (Comunale “Rossoni” di Ciserano), Casatese Merate-Chievoverona (definitiva allo stadio “Ferrario” di Merate). Girone C: Cjarlins Muzane-calvi Noale (definitiva al Comunale di Sevegliano). Girone D: Rovato Vertovese-Pistoiese (Comunale di Palazzolo sull’Oglio). Girone E: Camaiore-Prato (Comunale “Buon Riposo” di Seravezza). Girone G: Scafatese-Nocerina (Comunale di Santa Maria la Carità, trasferta vietata ai tifosi ospiti per decisione del prefetto di Napoli). Girone I: Athletic Palermo-Vigor Lamezia (Velodromo Paolo Borsellino di Palermo). 

GARE E ARBITRI -  Girone A: Asti-Vado (arbitro Collier di Gallarate), Biellese-Valenzana Mado (Monti di Como), Cairese-Lavagnese (Scarano di Seregno), Celle Varazze-Club Milano (Bassetti di Lucca), Derthona-Sestri Levante (Papi di Prato), Novaromentin-Gozzano (Laugelli di Casale Monferrato), Saluzzo-Imperia (Chindamo di Como), Sanremese-Ligorna (Rinaldi di Novi Ligure), Varese-Chisola (Guiotto di Schio) 

Girone B: Vogherese-Breno (Stanzani di Bologna), Brusaporto-Real Calepina (Augello di Agrigento), Casatese Merate-Chievoverona (Toselli di Gradisca d’Isonzo), Castellanzese-Caldiero Terme (Dumitrascu di Finale Emilia), Leon-Virtus Ciseranobergamo (Atanasov di Verona), Pavia-Milan Futuro (Testaì di Catania), Scanzorosciate-Nuova Sondrio (Zampieri di Rovigo), Varesina Sport-Oltrepò (Targhetta di Castelfranco Veneto), Villa Valle-Folgore Caratese (Carrisi di Padova) 

Girone C: Brian Lignano-Campodarsego (Caresia di Trento), Cjarlins Muzane-Calvi Noale (Schmid di Rovereto), Legnago Salus-Adriese (Faye di Brescia), Luparense-Portogruaro (Cerqua di Trieste), Obermais-Mestre (Riahi di Lovere), San Luigi-Conegliano (Santinelli di Bergamo), Treviso-Vigasio (Melloni di Modena), Union Clodiense Chioggia-Bassano (Dallagà di Rovigo), Unione La Rocca Altavilla-Este (Antonuccio di Roma 1) 

Girone D: Desenzano-Palazzolo (Copelli di Mantova), Cittadella Vis Modena-Piacenza (Zini di Udine), Crema-Tuttocuoio (Moro di Novi Ligure), Imolese-San Giuliano City (Zantedeschi di Verona), Pro Sesto-Lentigione (Bogo di Oristanio), Rovato Vertovese-Pistoiese (Cafaro di Alba-Bra), Sasso Marconi-Sant'Angelo (Colombi di Livorno), Trevigliese-Progresso (Bevere di Chivasso), Tropical Coriano-Correggese (Pascali di Pistoia) 

Girone E: Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Tavassi di Tivoli), Cannara-Seravezza Pozzi (Cifra di Latina), Grosseto-Foligno (Ferrara di Roma 2), Orvietana-Siena (Lotito di Cremona), Poggibonsi-Follonica Gavorrano (Borghi di Modena), Camaiore-Prato (Moretti di Cesena), Scandicci-Terranuova Traiana (Tagliaferri di Lovere), Sporting Trestina-Ghiviborgo (Previdi di Modena), Tau Altopascio-Vivi Altotevere Sansepolcro (Manzini di Verona) 

Girone F: Termoli-Ancona (Spera di Barletta), Fossombrone-Unipomezia (Pellegrino di Teramo), Inter Sm Sammaurese-Recanatese (Norci di Arezzo), L'Aquila-San Marino (Testoni di Ciampino), Notaresco-Atletico Ascoli (Burattini di Roma 1), Ostiamare-Maceratese (De Angelis di Nocera Inferiore), Sora-Chieti (Barbetti di Arezzo), Teramo-Castelfidardo (Mascolo di Castellammare di Stabia), Vigor Senigallia-Giulianova (Niccolai di Pistoia) 

Girone G: Anzio-Albalonga (Arnese di Teramo), Atletico Lodigiani-Sarrabus Ogliastra (Curcio di Siena), Flaminia Civita Castellana-Cassino (Cavacini di Lanciano), Ischia-Budoni (Elia di Ostia Lido), Monastir-Montespaccato (Patti di Palermo), Olbia-Valmontone (Zito di Rossano), Sassari Latte Dolce-Real Monterotondo (Trombello di Como), Scafatese-Nocerina (D’Agnillo di Vasto), Trastevere-Palmese (Isu di Cagliari) 

Girone H: Afragolese-Sarnese (Musumeci di Cassino), Barletta-Fidelis Andria (Pascuccio di Ariano Arpino), Pompei-Francavilla (Iheukwumere di L’Aquila), Ferrandina-Taurus Acerrana (Sarcina di Barletta), Gravina-Fasano (Rotondo di Frattamaggiore), Manfredonia-Virtus Francavilla (Barbatelli di Macerata), Martina-Nardò (Fermo di Torre Annunziata), Paganese-Heraclea (Ercole di Latina), Real Normanna-Nola (Saccà di Messina) 

Girone I: Athletic Palermo-Vigor Lamezia (Santeramo di Monza), Acireale-Savoia (Pelaia di Pavia), Gela-Ragusa (Gervasi di Cosenza), Enna-Vibonese (Vincenzi di Bologna), Milazzo-Nuova Igea Virtus (Pasquetto di Crema), Paternò-Gelbison (Senes di Cagliari), Reggina-Nissa (Sciolti di Lecce), Sambiase-Castrumfavara (Ambrosino di Torre del Greco), Sancataldese-Messina (Calabrò di Reggio Calabria).

