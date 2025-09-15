Primo successo per Reggina, Siena e Messina

ROMA - Diciannove squadre a punteggio pieno dopo due giornate del campionato di Serie D. Doppio colpo perInvece, tra le squadre che non hanno ancora vinto una gara ci sono anche. Prima vittoria anche perIl, partito a -14 per la penalizzazione,

GOL - Con sette reti siglate Saluzzo (A) e Virtus Francavilla (H) hanno il miglior score realizzativo della categoria. Il Manfredonia (H) ha subito il maggior numero di gol: otto. Ancora senza l'urlo del gol realizzato Bassano Virtus (C), Breno (B), Castellanzese (B), Conegliano (C), Montespaccato (G), Obermais (C), Pompei (H) e Vogherese (B).