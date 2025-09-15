Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Primo successo per Reggina, Siena e Messina

Chievo e Treviso a punteggio pieno. Milan Futuro, esordio con vittoria. Sorpresa: Monastir e Flaminia in vetta
1 min
ROMA - Diciannove squadre a punteggio pieno dopo due giornate del campionato di Serie D. Doppio colpo per Chievo Verona (B), Cittadella Vis Modena (D), Fasano (H), Cjarlins Muzane (C), Flaminia (G), Folgore Caratese (B), Follonica Gavorrano (E), Heraclea (H), Martina (H), Monastir (G), Oltrepò (B), Ostiamare (F), Pro Sesto (D), Saluzzo (A), Sangiuliano City (D), Seravezza (E), Tau Altopascio (E), Treviso (C) e Vado (A). Invece, tra le squadre che non hanno ancora vinto una gara ci sono anche Maceratese (F) Nardò (H) e Prato (E). Prima vittoria anche per Reggina (I), Milan Futuro (B), Siena (E), Messina (I), Grosseto (E) e Ancona (F). Il Messina, partito a -14 per la penalizzazione, adesso è a meno dieci. 

GOL - Con sette reti siglate Saluzzo (A) e Virtus Francavilla (H) hanno il miglior score realizzativo della categoria. Il Manfredonia (H) ha subito il maggior numero di gol: otto. Ancora senza l'urlo del gol realizzato Bassano Virtus (C), Breno (B), Castellanzese (B), Conegliano (C), Montespaccato (G), Obermais (C), Pompei (H) e Vogherese (B).

