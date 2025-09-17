Milan Futuro: pari. Il Termoli gela il San Marino

Due recuperi della prima giornata del campionato di Serie D. Nel girone B, dopo il successo in trasferta contro il Pavia, il Milan Futuro ha fatto il suo esordio al Chinetti di Solbiate Arno contro la Leon. In tribuna dirigenti rossoneri tra i quali il ds Igli Tare. Nonché il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, poi Bernardo Corradi, Trombetta e l'allenatore della Primavera Giovanni Renna. Nel primo tempo i rossoneri di Massimo Oddo in vantaggio con Gioele Perina, in rete anche a Pavia. Nella ripresa il raddoppio di Baletien. Ma la Leon caparbiamente ha prima accorciato con Davighi al 19' st e poi ha pareggiato con Bonseri al 34' st. Senza esito i successivi assalti rossoneri: 2-2. Nel girone B in vetta ci sono Chievo e Folgore Caratese a punteggio pieno. Milan Futuro quinto a quattro punti.

Nel recupero del girone F il San Marino al Calbi di Cattolica sconfitto in casa dal Termoli. Gara decisa da un gol di testa di Magnani. San Marino e Termoli arrivavano dalle rispettive sconfitte contro L’Aquila e l’Ancona.