Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan Futuro: pari. Il Termoli gela il San Marino

Due recuperi della prima giornata. Nel girone B finisce 2-2 l'esordio dei rossoneri al Chinetti: avanti di due reti la squadra di Oddo è stata raggiunta dalla Leon
Milan Futuro: pari. Il Termoli gela il San Marino
2 min

Due recuperi della prima giornata del campionato di Serie D. Nel girone B, dopo il successo in trasferta contro il Pavia, il Milan Futuro ha fatto il suo esordio al Chinetti di Solbiate Arno contro la Leon. In tribuna dirigenti rossoneri tra i quali il ds Igli Tare. Nonché il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, poi Bernardo CorradiTrombetta e l'allenatore della Primavera Giovanni Renna. Nel primo tempo i rossoneri di Massimo Oddo in vantaggio con Gioele Perina, in rete anche a Pavia. Nella ripresa il raddoppio di Baletien. Ma la Leon caparbiamente ha prima accorciato con Davighi al 19' st e poi ha pareggiato con Bonseri al 34' st. Senza esito i successivi assalti rossoneri: 2-2. Nel girone B in vetta ci sono Chievo e Folgore Caratese a punteggio pieno. Milan Futuro quinto a quattro punti.
Nel recupero del girone F il San Marino al Calbi di Cattolica sconfitto  in casa dal Termoli. Gara decisa da un gol di testa di Magnani. San Marino e Termoli arrivavano dalle rispettive  sconfitte  contro L’Aquila e l’Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D