Il Milan Futuro batte il Chievo in rimonta

Ai rossoneri il big match (3-2) del girone B, ma in vettà c'è la Folgore Caratese a punteggio pieno
Il Milan Futuro batte il Chievo in rimonta
2 min

Il Milan Futuro si aggiudica il big match della terza giornata del girone B superando 3-2 il Chievo Verona. Al Chinetti di  Solbiate Arno subito avanti la squadra veneta allenata da Fabrizio Cacciatore che al 12' pt, complice anche un errore del portiere rossonero Bouyer (uscita disastrosa), è andato in gol con D'Este. Raddoppio del Chievo al 33' pt: assist di Prandini rche serve De Cerchio il quale salta Bouyer e mette in rete. La squadra di Massimo Oddo è stata capace di reagire e accorciare le distanze al 42' pt con Sia che realizza con un bel tiro a giro. Nella ripresa prima il pareggio dei rossoneri con un diagonale di Traorè all'8' e poi il sorpasso al 12' st con un tiro dalla distanza del giovane Cappelletti, complice anche una deviazione.

IN VETTA LA FOLGORE CATATESE - Con il successo odierno il Milan Futuro sale a quota 7 sorpassano il Chievo a 6 punti. In vetta del girone B c'è la Folgore Caratese a punteggio pieno (9) avendo superato 2-1 la Castellanzese alla Sportitalia Arena di Carate Brianza. 

 

 

