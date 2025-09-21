Il Milan Futuro batte il Chievo in rimonta

Il Milan Futuro si aggiudica il big match della terza giornata del girone B superando 3-2 il Chievo Verona. Al Chinetti di Solbiate Arno subito avanti la squadra veneta allenata da Fabrizio Cacciatore che al 12' pt, complice anche un errore del portiere rossonero Bouyer (uscita disastrosa), è andato in gol con D'Este. Raddoppio del Chievo al 33' pt: assist di Prandini rche serve De Cerchio il quale salta Bouyer e mette in rete. La squadra di Massimo Oddo è stata capace di reagire e accorciare le distanze al 42' pt con Sia che realizza con un bel tiro a giro. Nella ripresa prima il pareggio dei rossoneri con un diagonale di Traorè all'8' e poi il sorpasso al 12' st con un tiro dalla distanza del giovane Cappelletti, complice anche una deviazione.