Costrette a inseguire Siena, Grosseto e Treviso

ROMA - Le prime cinque giornate del campionato di Serie D con allegato turno infrasettimanale sono in archivio. Molte società sono uscite dal tour de force (tre gare in una settimana) con il fiatone perché non dispongono di organici extra-large. Su centosessantadue squadre soltanto tre hanno realizzato l’en plein: Cjarlins Muzane (C) Ostiamare (F) e Vado (A). Nessuna delle tre è una sorpresa. Il Vado è la favorita del suo raggruppamento. La campagna acquisti del Cjarlins Muzane è stata importante dopo aver confermato in panchina l’esperto Mauro Zironelli. Nell’ostico girone F Daniele De Rossi, patron dell’Ostiamare, ha messo a disposizione di David D’Antoni una rosa competitiva. Naturalmente la stagione è lunga e la concorrenza non manca.

AVANTI C’È POSTO... Molte big devono rincorrere. Chievo e Milan Futuro nel girone B dietro la capolista Folgore Caratese. Idem il Treviso (C) che viaggia alle spalle del Cjarlins. Nel D comanda il Lentigione: Pistoiese e Pro Sesto a un punto, Piacenza a quattro. Nel girone E Siena e Grosseto hanno due punti in meno del Seravezza e viaggiano in folta compagnia. Nel gruppo F tutti i rincorrere l’Ostiamare che ha tre punti sull’Ancona e quattro su L’Aquila e Teramo. Nessuno allungo, ma Scafatese e Trastevere in vetta. Nocerina a tre lunghezze come l’Olbia. Bagarre nel girone H: Fasano leader, Fidelis Andria e Martina in scia. Più distanti Paganese e Virtus Francavilla. Più ombre che luci nella partenza della Reggina (I): una vittoria, due pareggi e due ko. Il Gela al vertice ha il doppio dei punti. Il Messina, zavorrato da una mega penalizzazione (-14), adesso è -6 e corre per la salvezza.

GOL PER AMICO - Igea Virtus (I) e Treviso (C) con dodici reti siglate hanno il migliore score realizzativo della categoria.

BUNKER - Il Chisola (A) è l’unica in D che non ha subito gol.