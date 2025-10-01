Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Marcatori: comanda Infantino

L'attaccante del Notaresco ha siglato sette reti. Inseguono Maggio (Scafatese), Di Renzo (L'Aquila) e Scotto (Treviso) a quota cinque
Marcatori: comanda Infantino
ROMA - I principali marcatori del campionato di Serie D. 

Girone A 3 reti: Arras, (Vado), Raffini (Vado), Naamad (Biellese), Montini (Valenzana), Guerini (Varese), Favale (1 rig., Chiesola).

Girone B  4 reti: Castelli (1 rig.  Leon), Zerbato (3 rig., Caldiero Terme); 3 reti: Davighi (Leon), Hrom (Oltrepò),  Perrotti (Villa Valle), Viscardi (Virtus Ciserano Bergamo), De Cerchio (Chievo), Siani (Brusaporto), Chessa (Castelanzese), Colombo (1 rig., Castellanzese).

Girone C 5 reti: Scotto (1 rig., Treviso); 4 reti: Djoulou (Campodarsego); 3 reti: Butti (San Luigi), Cuomo (Campodarsego), Compaore (Calvi Noale), Verzeghi (Legnago), Khiari (Portogruaro), Bayou (Vigasio), Mercandella (2 rig., Mestre).

Girone D 4 reti: Caprioni (Cittadella Vis Modena); 3 reti:  Fenotti (Crema), Stefanoni (Pro Sesto), Mariani (Sant’Angelo), Montalbano (1 rig., Trevigliese).

Girone E 3 reti: Ciravegna (San Donato Tavarnelle), Nardi (Siena), Tomassini (Foligno), Regoli (Grosseto), Gioè (Prato), Giordani (1 rig., Follonica Gavorrano).

Girone F 7 reti: Infantino (Notaresco); 5 reti: Di Renzo (L’Aquila);  3 reti: Sparacello (L’Aquila), Kouko (Ancona), Della Pietra (Unipomezia), Casolla (2 rig., Sammaurese).

Girone G  5 reti: Maggio (1 rig., Scafatese); 4 reti: Lorusso (Trastevere); 3  reti: De Marcus (Sarrabus),  Andrade (Anzio), Tascini (1 rig., Flaminia), D’Angelo (2 rig., Palmese).

Girone H 4 reti: Loiodice (1 rig., Fasano); 3 reti: Barracnco (Fasano), Gioielli (Afragolese), Marquez Facundo (Fidelis Andria), Sosa (3 rig., Virtus Francavilla).

Girone I 4 reti: Samake (Nuova Igea Virtus), Micoli (Athletic Club Palermo); 3 reti: Musy (Vibonese), Liurni (1 rig., Gelbison) Varela (2 rig., Castrumfavara), Sueva (3 rig., Sambiase).

 

GIUDICE SPORTIVO 

CLUB MILANO, TRE PUNTI A TAVOLINO. Il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino al Club Milano (A) nella gara contro il Celle Varazze che aveva schierato un calciatore squalificato. Sul campo era terminata 1-0 per i liguri.

 

MARCATORI

I principali marcatori del campionato di Serie D. 

