Panchine: la Sarnese a Parlato

Luparense: scelto Beoni. Alla Real Normanna torna Sannazzaro. Giulianova: esonerati Cappellacci e il ds Triboletti.
Panchine: la Sarnese a Parlato
1 min

ROMA - Cambi in panchina in Serie D. La Real Normanna (H) ha annunciato la separazione dall’allenatore Massimo Carnevale e ha chiamato il tecnico Giovanni Sannazzaro, volto noto in casa granata. La Sarnese (H), dopo l’esonero di Teore Grimaldi, ha già scelto il successore: è Carmine Parlato. Il Giulianova (F) ha sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Cappellacci  e il ds Marco Triboletti. La Luparense (C) ha il nuovo tecnico: Loris Beoni. 

DIVORZIO IN CASA DEL CASTRUMFAVARA - Il Castrumfavara (I) ha annunciato la separazione consensuale con l’allenatore Pietro Infantino e il vice Dario Di Dio. Squadra momentanamente affidata a Francesco Fanara, tecnico della Juniores. 

 

 

