Panchine: la Sarnese a Parlato

ROMA - Cambi in panchina in Serie D. La Real Normanna (H) ha annunciato la separazione dall’allenatore Massimo Carnevale e ha chiamato il tecnico Giovanni Sannazzaro, volto noto in casa granata. La Sarnese (H), dopo l’esonero di Teore Grimaldi, ha già scelto il successore: è Carmine Parlato. Il Giulianova (F) ha sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Cappellacci e il ds Marco Triboletti. La Luparense (C) ha il nuovo tecnico: Loris Beoni.