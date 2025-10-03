Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Domani sei anticipi: c'è Treviso-Brian Lignano

Sesta giornata: ore 15 con Sestri Levante-Club Milano (A), Luparense-Union Clodiense (C),  (C), Orvietana-Foligno (E), Sporting Trestina-Grosseto (E), alle ore 17 Celle Varazze-Valenzana Mado (A) e alle 20.30 Chievo-Caldiero Terme (B) e Barletta-Pompei (H).  Domenica altre settantatré gare
ROMA - Al via domani con otto anticipi la sesta giornata di Serie D: si comincia alle ore 15 con Sestri Levante-Club Milano (A), Luparense-Union Clodiense Chioggia (C), Treviso-Brian Lignano (C), Orvietana-Foligno (E), Sporting Trestina-Grosseto (E) al “Bernicchi” di Città di Castello, seguono alle ore 17 Celle Varazze-Valenzana Mado (A) e alle ore 20.30 Chievoverona-Caldiero Terme (B) e Barletta-Pompei (H). 

Le altre formazioni scenderanno in campo domenica 5 ottobreCalcio d’inizio alle ore 15 a eccezione dei seguenti posticipiore 15.30 Gravina-Taurus Acerrana (H), ore 16 Martina-Francavilla (H), Gela-Nuova Igea Virtus (I) e Milazzo-Athletic Palermo. A porte chiuse Rovato Vertovese-Tuttocuoio (D) e San Giuliano City-Piacenza (D), mentre Palmese-Nocerina si giocherà allo stadio “Squitieri” di Sarno. 

Dalle ore 14.45 di domenica collegamento dallo stadio “A.Damiano” di Saluzzo per Saluzzo-Vado, sfida del girone A in diretta gratis su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma digitale della FIGC accessibile da dispositivi mobili, smart tv e sito web, previa iscrizione. Gara visivile gratis  anche sul canale YouTube della LND.

