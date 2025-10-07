Villa Valle: tre punti a tavolino

ROMA - Nulla da fare per il Brusaporto: respinto il reclamo dal giudice sportivo che ha assegnato la sconfitta a tavolino. Brusaporto-Villa Valle (girone B), 3ª giornata, non si è mai disputata perché le porte del campo neutro di Casazza non erano regolamentari nonostante i tentativi per adeguarle, scaduti i canonici 45’ l’arbitro aveva dato la vittoria al Villa Valle. Decisione confermata dal giudice sportivo. Con i tre punti il Villa Valle aggancia il Milan Futuro al terzo posto.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D