Giovani D valore, classifica parziale

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il primo aggiornamento delle classifiche relative a “Giovani D Valore”, l’iniziativa a sostegno dei club di Serie D più virtuosi nella valorizzazione degli under 19 oltre la quota prevista da regolamento. Da questa stagione i contributi economici destinati alle prime cinque classificate per ogni girone del campionato saranno corrisposti in due tranche distinte: una graduatoria verrà stilata al termine del girone d’andata, mentre una seconda terrà conto dei punteggi accumulati dalla 18ª alla 30ª giornata. Di seguito le prime cinque posizioni aggiornate alla 6ª giornata:
GIRONE A: Derthona 376 punti, Asti e Sanremese 226, Club Milano 224, Novaromentin 182
GIRONE B: Nuova Sondrio 189, Casatese Merate e Vogherese 117, Varesina 65, Breno 54
GIRONE C: Union Clodiense Chioggia e Legnago Salus 167, Este 111, Campodarsego 84, Obermais 82
GIRONE D: Pistoiese 137, Imolese 116, Crema e Pro Sesto 62, Rovato Vertovese 57
GIRONE E: Sporting Trestina 372, Aquila Montevarchi 330, Ghiviborgo 204, Orvietana 145, Vivi Altotevere Sansepolcro 102
GIRONE F: Sammaurese e Maceratese 67, Ostiamare 65, Castelfidardo 61, Teramo 60
GIRONE G: Ischia 233, COS Sarrabus Ogliastra e Trastevere 196, Montespaccato 70, Anzio 47
GIRONE H: Nardò 217, Ferrandina 207, Fidelis Andria 47, Barletta e Flegrea Puteolana 42
GIRONE I: Ragusa 112, Sancataldese 78, Nuova Igea Virtus 72, Paternò 56, Athletic Palermo 55.