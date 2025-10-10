Coppa Italia, sedicesimi: gli accoppiamenti

ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il programma completo dei sedicesimi di Coppa Italia, in calendario mercoledì 22 ottobre alle ore 15. In particolare, si è ricorso al sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento di sei partite in virtù dei risultati maturati nel turno precedente: si tratta di Correggese-Prato, Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico, Ascoli, Notaresco-Albalonga, Fasano-Savoia e Mestre-Brian Lignano. Quest'ultima è stata posticipata al 29 ottobre (ore 14.30) per la concomitanza del recupero di campionato del Mestre contro il Vigasio. Nella stessa data si giocherà anche l'ultima sfida dei trentaduesimi Milan Futuro-Varesina, la vincente affronterà la Virtus CiseranoBergamo.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D
Sedicesimi
Novaromentin-Asti
Pistoiese-Vado
Correggese-Prato
Pavia-Piacenza
Club Milano-Nuova Sondrio
Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina (data da destinarsi)
Rovato Vertovese-Este
Mestre-Brian Lignano 29 ottobre ore 14.30
Valmontone-Orvietana
Ancona-Atletico Ascoli
Notaresco-Albalonga
Unipomezia-Trastevere
Fasano-Savoia
Francavilla-Martina
Reggina-Nocerina
Sancataldese-Castrumfavara
Sedicesimi
Novaromentin-Asti
Pistoiese-Vado
Correggese-Prato
Pavia-Piacenza
Club Milano-Nuova Sondrio
Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina (data da destinarsi)
Rovato Vertovese-Este
Mestre-Brian Lignano 29 ottobre ore 14.30
Valmontone-Orvietana
Ancona-Atletico Ascoli
Notaresco-Albalonga
Unipomezia-Trastevere
Fasano-Savoia
Francavilla-Martina
Reggina-Nocerina
Sancataldese-Castrumfavara