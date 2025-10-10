Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Coppa Italia, sedicesimi: gli accoppiamenti

In campo il 22 ottobre: occhio a Pavia-Piacenza, Fasano-Savoia, Francavilla-Martina, Reggina-Nocerina, Pistoiese-Vado, Ancona-Atletico Ascoli e Unipomezia-Trastevere
Coppa Italia, sedicesimi: gli accoppiamenti
1 min
ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il programma completo dei sedicesimi di Coppa Italia, in calendario mercoledì 22 ottobre alle ore 15. In particolare, si è ricorso al sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento di sei partite in virtù dei risultati maturati nel turno precedente: si tratta di Correggese-Prato, Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico, Ascoli, Notaresco-Albalonga, Fasano-Savoia e Mestre-Brian Lignano. Quest'ultima è stata posticipata al 29 ottobre (ore 14.30) per la concomitanza del recupero di campionato del Mestre contro il Vigasio. Nella stessa data si giocherà anche l'ultima sfida dei trentaduesimi Milan Futuro-Varesina, la vincente affronterà la Virtus CiseranoBergamo.

Sedicesimi
Novaromentin-Asti
Pistoiese-Vado
Correggese-Prato
Pavia-Piacenza
Club Milano-Nuova Sondrio
Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina  (data da destinarsi)
Rovato Vertovese-Este
Mestre-Brian Lignano 29 ottobre ore 14.30
Valmontone-Orvietana
Ancona-Atletico Ascoli
Notaresco-Albalonga
Unipomezia-Trastevere
Fasano-Savoia
Francavilla-Martina
Reggina-Nocerina
Sancataldese-Castrumfavara

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D