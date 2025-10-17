Domani quattro anticipi: c'è Chievo-Oltrepo
Alle ore 15 anche Vigasio-Portogruaro e Rovato Vertovese-Progresso (a porte chiuse). Alle ore 15.30 Mestre-Bassano
ROMA - L’ottava giornata di Serie D prenderà il via domani pomeriggio con quattro anticipi: ore 15 Chievoverona-Oltrepo (B), Vigasio-Portogruaro (C), Rovato Vertovese-Progresso (D); ore 15.30 Mestre-Bassano (C).
Tutte le altre formazioni scenderanno in campo domenica 19 ottobre. Prima delle partite all’orario ufficiale delle ore 15 si giocheranno Ischia-Latte Dolce (G, ore 11) e Palmese-Budoni (G, ore 14.30). A seguire i posticipi: ore 15.30 Gravina-Virtus Francavilla (H), Heraclea-Nardò (H), Gela-Athletic Palermo (I), Enna-Sancataldese (I); ore 16 Città di Fasano-Fidelis Andria (H). Due le gare porte chiuse: Rovato Vertovese-Progresso (D) e San Giuliano City-Tuttocuoio (D).
La sfida del Girone D Pistoiese-Correggese sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dallo stadio “Marcello Melani” a partire dalle ore 14.45 di domenica.