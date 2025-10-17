Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Domenica Pistoiese-Correggese in tv

Domenica Pistoiese-Correggese in tv

Diretta streaming su Vivo Azzurro e su YouTube, canale della Lnd. Domani quattro anticipi: ore 15 Chievo-Oltrepo, Vigasio-Portogruaro, Rovato Vertovese-Progresso (a porte chiuse); ore 15.30 Mestre-Bassano
1 min
ROMA - L’ottava giornata di Serie D prenderà il via domani pomeriggio con quattro anticipiore 15 Chievoverona-Oltrepo (B), Vigasio-Portogruaro (C), Rovato Vertovese-Progresso (D); ore 15.30 Mestre-Bassano (C).

Tutte le altre formazioni scenderanno in campo domenica 19 ottobre. Prima delle partite all’orario ufficiale delle ore 15 si giocheranno Ischia-Latte Dolce (G, ore 11) e Palmese-Budoni (G, ore 14.30). A seguire i posticipiore 15.30 Gravina-Virtus Francavilla (H), Heraclea-Nardò (H), Gela-Athletic Palermo (I), Enna-Sancataldese (I); ore 16 Città di Fasano-Fidelis Andria (H). Due le gare porte chiuse: Rovato Vertovese-Progresso (D) e San Giuliano City-Tuttocuoio (D).

La sfida del Girone D Pistoiese-Correggese sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dallo stadio “Marcello Melani” a partire dalle ore 14.45 di domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D