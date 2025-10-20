Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Milan Futuro perde quota, Chievo in vetta

La sconfitta interna con il Caldiero penalizza i rossoneri nella corsa verso la C. La Folgore Caratese rallenta ma tiene. Balzo del Brusaporto
ROMA - Nel girone B di Serie D il Chievo ha due punti di vantaggio sulla Folgore Caratese, tre sul Brusaporto cinque sul Villa Valle, sei sulla Casatese Merate e ben otto su Leon e Milan Futuro anche se i rossoneri devono recuperare una partita di campionato. La sconfitta interna contro il Caldiero Terme ha zavorrato la formazione di Massimo Oddo. E domenica prossima c'è Folgore Caratese-Milan Futuro mentre la capolista visita Sondrio, fanalino di coda del raggruppamento. Scontri diretti anche Villa Valle-Leon e Brusaporto-Casatese Merate.

