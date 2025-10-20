Reggina: Trocini esonerato

ROMA - Esordio con il botto per il tecnico Renato Mancini: la Vigor Lamezia ha sbancato il Granillo lasciando la Reggina nei guai. Oggi è arrivato l'esonero dell'allenatore Bruno Trocini. Si chiude anche l'esperienza di Maximiliano Ginobili, che ricopriva il ruolo di allenatore in seconda. La squadra affidata momentaneamente al tecnico reggino Danilo Polito. Il patron amaranto Antonino Ballarino sta meditando in merito alla successione. Tra le varie ipotesi c'è il ticket Castorina-Torrisi: il primo nel ruolo di dirigente, il secondo in panchina per cercare il rilancio della squadra amaranto sprofondata in zona playout.

