Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Lentigione allunga

Il Lentigione allunga

Nel girone D la formazione emiliana aumenta il vantaggio sulla Pistoiese. Il Crema tiene. Pro Sesto e Desenzano in zona playoff. In ritardo il Piacenza
4 min

ROMA - Il Lentigione fa sul serio: tre punti anche nel derby esterno a Imola.Adesso sono tre i punti di vantaggio nel girone D su Pistoiese e Crema. In zona playoff anche Pro Sesto e Desenzano. Sette lunghezze il ritardo del Piacenza sconfitto a Palazzolo.
Con il successo nel big match contro l'Andria, il Fasano rafforza la sua posizione in vetta al girone H. Successi anche di Martina, Heraclea e Paganese. Balzo del Nola fuori dalla zona playout. La Sarnese sconfitta a Pagani domenica ospiterà la capolista.
Il Treviso sconfitto in casa dal Legnago (terzo in graduatoria) è riuscito a mantenere la leadership del girone C perché il Cjarlins Muzane non è andato oltre il pari in casa della Luparense.
Nel girone B il Chievo ha due punti di vantaggio sulla Folgore Caratese, tre sul Brusaporto cinque sul Villa Valle, sei sulla Casatese Merate e ben otto su Leon e Milan Futuro anche se i rossoneri devono recuperare una partita di campionato. La sconfitta interna contro il Caldiero Terme ha zavorrato la formazione di Massimo Oddo. E domenica prossima c'è Folgore Caratese-Milan Futuro mentre la capolista visita Sondrio, fanalino di coda del raggruppamento. Scontri diretti anche Villa Valle-Leon e Brusaporto-Casatese Merate.
Caduto il Savoia a Caltanissetta, adesso nel girone I di Serie D c'è un trio in vetta: Nissa, Igea Virtus e Vibonese. Esordio con il botto per il tecnico Renato Mancini: la Vigor Lamezia ha sbancato il Granillo lasciando la Reggina nei guai. Esonerato l'allenatore Bruno Trocini. Squadra affidata momentaneamente a Danilo Polito. Il patron Antonino Ballarino sta meditando sul futuro. Tra le ipotesi c'è il ticket Castorina-Torrisi: il primo nel ruolo di dirigente, il secondo in panchina per cercare il rilancio della squadra amaranto sprofondata in zona playout. È finita 1-1 Sambiase-Messina con i calabresi che restano agganciati ai playoff mentre i peloritani adesso sono a -1 in classifica. In otto gare il Messina ha recuperato tredici punti di penalizzazione e continua il cammino verso la salvezza, obiettivo stagionale.
Vai col tango nel girone E dove in vetta c'è il duo Siena e Grosseto entrambe vittoriose in trasferta. Adesso hanno tre punti di vantaggio su Seravezza e Foligno. Il San Donato Tavarnelle in griglia playoff. 
​​​​​​​L'Ostiamare sull'ottovolante senza timori: vinte tutte le gare nel girone F e adesso ha cinque punti di vantaggio sull'Ancona. Più staccate Teramo, L'Aquila e Notaresco. Il Vado comanda il raggruppamento A, ma Chisola, Ligorna e Varese non mollano. Perde quota il Sestri Levante. Biellese in zona playoff. Primo successo dell'Imperia che in fondo alla graduatoria ha agganciano Gozzano e Club Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D