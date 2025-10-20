Scafatese leader del girone G

ROMA - La coppia si divide: la Scafatese ha travolto il Valmontone e resta da sola in vetta al girone G mentre il Trastevere, ex co-capolista, è stata fermata in casa dal coreaceo Sarrabus. Derby all'Albalonga: battuto il Cassino. Il Montespaccato, ultimo in classifica, ha preso un prezioso punto al San Francesco di Nocera Inferiore contro la Nocerina.

Il Lentigione fa sul serio: tre punti anche nel derby esterno a Imola. Adesso sono tre i punti di vantaggio nel girone D su Pistoiese e Crema. In zona playoff anche Pro Sesto e Desenzano. Sette lunghezze il ritardo del Piacenza sconfitto a Palazzolo.

Con il successo nel big match contro l'Andria, il Fasano rafforza la sua posizione in vetta al girone H. Successi anche di Martina, Heraclea e Paganese. Balzo del Nola fuori dalla zona playout. La Sarnese sconfitta a Pagani domenica ospiterà la capolista.

Il Treviso sconfitto in casa dal Legnago (terzo in graduatoria) è riuscito a mantenere la leadership del girone C perché il Cjarlins Muzane non è andato oltre il pari in casa della Luparense.

Nel girone B il Chievo ha due punti di vantaggio sulla Folgore Caratese, tre sul Brusaporto cinque sul Villa Valle, sei sulla Casatese Merate e ben otto su Leon e Milan Futuro anche se i rossoneri devono recuperare una partita di campionato. La sconfitta interna contro il Caldiero Terme ha zavorrato la formazione di Massimo Oddo. E domenica prossima c'è Folgore Caratese-Milan Futuro mentre la capolista visita Sondrio, fanalino di coda del raggruppamento. Scontri diretti anche Villa Valle-Leon e Brusaporto-Casatese Merate.

Caduto il Savoia a Caltanissetta, adesso nel girone I di Serie D c'è un trio in vetta: Nissa, Igea Virtus e Vibonese. Esordio con il botto per il tecnico Renato Mancini: la Vigor Lamezia ha sbancato il Granillo lasciando la Reggina nei guai. Esonerato l'allenatore Bruno Trocini. Squadra affidata momentaneamente a Danilo Polito. Il patron Antonino Ballarino sta meditando sul futuro. Tra le ipotesi c'è il ticket Castorina-Torrisi: il primo nel ruolo di dirigente, il secondo in panchina per cercare il rilancio della squadra amaranto sprofondata in zona playout. È finita 1-1 Sambiase-Messina con i calabresi che restano agganciati ai playoff mentre i peloritani adesso sono a -1 in classifica. In otto gare il Messina ha recuperato tredici punti di penalizzazione e continua il cammino verso la salvezza, obiettivo stagionale.

Vai col tango nel girone E dove in vetta c'è il duo Siena e Grosseto entrambe vittoriose in trasferta. Adesso hanno tre punti di vantaggio su Seravezza e Foligno. Il San Donato Tavarnelle in griglia playoff.

​​​​​​​L'Ostiamare sull'ottovolante senza timori: vinte tutte le gare nel girone F e adesso ha cinque punti di vantaggio sull'Ancona. Più staccate Teramo, L'Aquila e Notaresco. Il Vado comanda il raggruppamento A, ma Chisola, Ligorna e Varese non mollano. Perde quota il Sestri Levante. Biellese in zona playoff. Primo successo dell'Imperia che in fondo alla graduatoria ha agganciano Gozzano e Club Milano.