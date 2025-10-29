 Coppa Italia: Milan Futuro out, Varesina avanti

ROMA - È finita 3-2 per la Varesina. Il Milan Futuro esce dalla Coppa Italia Serie D. La squadra di Marco Spilli (squalificato, in panchina Mavillo Gheller) ha rimontato due volte la formazione rossonera e al 21' della ripresa ha segnato la rete del ko con il subentrato esterno sinistro Marcelo Vaz, 18 anni, nato in Guinea-Bissau. Altalena di gol: Milan avanti con Castiello, momentaneo pari della Varesina firmato da Testa sul finale del primo tempo. Nella ripresa i rossoneri di Oddo ancora in rete con Magrassi al 9', ma quattro minuti dopo Costantino ristabilisce l'equilibrio. Il gol decisivo lo realizza Vaz. Mercoledì prossimo la Varesina affronterà nei sedicesimi la Virtus Ciserano Bergamo.