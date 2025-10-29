Corriere dello Sport.it
 Coppa Italia: Milan Futuro out, Varesina avanti

I rossoneri ko al Chinetti nei trentaduesimi del torneo tricolore. Mercoledì prossimo squadra di Spilli nei sedicesimi affronterà la Virtus Ciserano Bergamo
2 min

ROMA - È finita 3-2 per la Varesina. Il Milan Futuro esce dalla Coppa Italia Serie D. La squadra di Marco Spilli (squalificato, in panchina Mavillo Gheller) ha rimontato due volte la formazione rossonera e al 21' della ripresa ha segnato la rete del ko con il subentrato esterno sinistro Marcelo Vaz, 18 anni, nato in Guinea-Bissau. Altalena di gol: Milan avanti con Castiello, momentaneo pari della Varesina firmato da Testa sul finale del primo tempo. Nella ripresa i rossoneri di Oddo ancora in rete con Magrassi al 9', ma quattro minuti dopo Costantino ristabilisce l'equilibrio. Il gol decisivo lo realizza Vaz. Mercoledì prossimo la Varesina affronterà nei sedicesimi la Virtus Ciserano Bergamo.  

MILAN FUTURO-VARESINA 2-3 
MILANN FUTURO (4-3-1-2): Bouyer; Cappelletti (18' st Mercogliano), Minotti, Zukic, Borsani; Geroli, Hodzic, Branca (33' st Domnitei); Ossola (33' st Ibrahimovic); Magrassi, Castiello (18' st Sia). A disp.: Bianchi, Karaca, Butu, Sala, Eletu. All.: Oddo
VARESINA (3-4-1-2): Maddalon; Grieco, Pirola, Cavalli; Ornaghi (1' st Vaz), Andreoli (12' st Chiesa), Valisena, Testa; Larhrib (1' st Camarlinghi); Franzoni (22' st Rosa), Costantino (47' st Guri). A disp.: Bovi, Miconi, Tassani, Baud Banaga. All.: Gheller (al posto dello squalificato Marco Spilli).
ARBITRO: Isoardi di Cuneo
GUARDALINEE: Zappino e Nannipieri 
MARCATORI: 14' pt Castiello (MF), 42' pt Testa (V), 9' st Magrassi (MF), 13' st Costantino (V), 21' st Vaz (V)
AMMONITI: Cappelletti (MF), Geroli (MF). 
NOTE: gara giocata al Chinetti di Solbiate Arno. Terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 12-2. Rec.: pt 1', st 5'.

 

 

