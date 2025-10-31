Corriere dello Sport.it
In D domani sei anticipi

Ore 14.30 Chievo-Real Calepina, Obermais-Legnago, Albalonga-Sarrabus Ogliastra, Trastevere-Atletico Lodigiani e Afragolese-Ferrandina. Alle 15 Enna-Acireale. Domenica Scafatese-Latte Dolce in diretta tv
ROMA - La decima giornata del Campionato Serie D è in programma domenica 2 novembre alle ore 14.30. Il turno si apre sabato con sei anticipi. 

ANTICIPI -  Domani alle ore 14.30 si giocano Chievoverona-Real Calepina (B), Obermais-Legnago (C), Albalonga-Sarrabus Ogliastra (G), Trastevere-Atletico Lodigiani (G) e Afragolese-Ferrandina (H), alle 15 Enna-Acireale (I). 

DIRETTA STREAMING - La sfida del girone G Scafatese-Sassari Latte Dolce, in programma domenica 2 novembre alle ore 14 allo stadio “Giovanni Vitiello” di Scafati, sarà trasmessa in diretta streaming e gratis (previa registrazione) su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC e sul canale ufficiale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

