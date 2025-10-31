Le gare in novembre in diretta streaming 

ROMA - Nel mese di novembre grande spettacolo dellatrasmesso in diretta streaming sulla piattaforma OTT della VivoAzzurro TV e sul canale youtube della. Un appuntamento settimanale imperdibile per tutti gli appassionati del campionato di punta dellaLe cinque partite in programma a novembre saranno trasmesse ogni weekend con collegamenti a partire da un quarto d’ora prima del calcio d’inizio. Si parte il 2 novembre con la sfida d’alta quota del Girone G(ore 14). Sette giorni dopo telecamere puntate sul match blasonato del Girone IIl 16 novembre il(Girone E) ospita la capolista. Il 23 novembre è il momento del Girone D con. Il mese si conclude con la sfida d’alta classifica del Girone C(30 novembre).

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV - Per non perdere neanche un'emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell'inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.