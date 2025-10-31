Le gare in novembre in diretta streaming 

Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Si parte domenica con Scafatese-Latte Dolce. Il 9 c'è Messina-Vibonese. Il 16 Follonica Gavorrano ospita il Grosseto. Il 23 Pro Sesto-Pro Palazzolo. Il mese si conclude il 30 con Este-Legnago
ROMA - Nel mese di novembre grande spettacolo della Serie D trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma OTT della FIGC VivoAzzurro TV e sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Un appuntamento settimanale imperdibile per tutti gli appassionati del campionato di punta della Lnd. Le cinque partite in programma a novembre saranno trasmesse ogni weekend con collegamenti a partire da un quarto d’ora prima del calcio d’inizio. Si parte il 2 novembre con la sfida d’alta quota del Girone G Scafatese-Sassari Latte Dolce (ore 14). Sette giorni dopo telecamere puntate sul match blasonato del Girone I Messina-Vibonese. Il 16 novembre il Follonica Gavorrano (Girone E) ospita la capolista Grosseto. Il 23 novembre è il momento del Girone D con Pro Sesto-Pro Palazzolo. Il mese si conclude con la sfida d’alta classifica del Girone C Este-Legnago (30 novembre).

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV - Per non perdere neanche un'emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell'inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

