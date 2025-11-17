Brutto episodio nel weekend di Serie D . Sono stati lanciati dei sassi contro il pullman del Chieti che stava riportando i giocatori in Abruzzo dopo la partita persa per due a zero a Recanati . Nel tardo pomeriggio c'è stata la sassaiola contro il veicolo del club abruzzese. Ora le Digos delle Questure di Macerata e di Chieti stanno portando avanti le indagini per risalire agli autori dell'imboscata all'autobus. L'episodio riporta subito alla mente la tragedia consumatasi lo scorso ottobre con la sassaiola che ha portato alla morte dell'autista del pullman del Pistoia Basket .

Chieti, sassaiola contro il pullman dei giocatori: la ricostruzione

In questo caso, i fatti sono avvenuti circa un chilometro prima del casello di Loreto della A14. Gli autori della sassaiola, circa una ventina, hanno invaso la strada per lanciare i sassi e l'autista con una manovra all'ultimo secondo li ha evitati per non investirli. Una delle pietre lanciate ha distrutto il vetro oscurato del lato destro dell'uscita di sicurezza, mentre il vetro interno non ha riportato alcun danno. Sulla carrozzeria è presente anche una piccola ammaccatura. Stando alle prime ricostruzioni, le indagini si concentrano sulla tifoseria del Chieti che nelle scorse settimane ha già contestato squadra e società dopo le vicissitudini dell'ultima settimana e i risultati di inizio stagione tutt'altro che esaltanti.