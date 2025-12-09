Corriere dello Sport.it
Ischia, presentata la nuova società

Ischia, presentata la nuova società

Alla presenza della stampa e dei tifosi gialloblù, con il neo presidente Luigi Lauro accompagnato dal predecessore Pino Taglialatela, che entrerà a far parte del club
3 min
È stata presentata  presso il “Blanco” di Casamicciola la nuova società dell’Ischia Calcio, alla presenza della stampa e dei tifosi gialloblù, con il neo presidente Luigi Lauro accompagnato dal predecessore Pino Taglialatela, che entrerà a far parte della compagine societaria. La nuova proprietà, composta da un gruppo ristretto di professionisti con esperienza consolidata nel mondo dello sport e della finanza riunita sotto il nome della newco “La Coppa di Nestore”, si caratterizza per una solida base economica ed una visione strategica a lungo termine volta allo sviluppo sportivo, infrastrutturale e commerciale dell’intero movimento calcistico isolano, puntando al rafforzamento della prima squadra e del settore giovanile, a investimenti significativi sullo stadio Enzo Mazzella e al rilancio della brand identity con l’obiettivo di valorizzare il marchio Ischia Calcio e consolidarne la presenza nazionale ed internazionale. Nel corso della conferenza è intervenuto anche uno dei soci, Luca Cerchione, sottolineando che nel calcio 2+2 non faccia mai 4 e che sia dunque fondamentale investire sulle infrastrutture oltre che sulla rosa per contribuire al successo collettivo. Il presidente Lauro ha ribadito la volontà della società di procedere con step chiari e sostenibili, evidenziando l’importanza di consolidare ogni passaggio del progetto, e ha ringraziato i tifosi per il loro sostegno, in particolare quelli del gruppo Ischia Anni ’90, nati per sostenere la squadra con passione e continuità. Il presidente onorario e membro fattivo del club, Pino Taglialatela, fortemente voluto in società dal presidente Lauro, è stato ricordato per i suoi trascorsi dirigenziali improntati a impegno e serietà, sempre orientato a portare a termine la maggior parte dei propri obiettivi mantenendo standard elevati e ambizioni massime. Lauro ha inoltre espresso soddisfazione per il percorso della squadra nelle ultime settimane, congratulandosi con i giocatori e l’allenatore Simone Corino per la brillante vittoria contro la Palmese (3-1), definendo questo momento come il migliore della stagione finora, e ha ribadito che Ischia può diventare un’isola felice se tutti lavorano in rete, con il coinvolgimento della comunità e dei tifosi, elementi vitali per il successo del progetto sportivo e societario. La nuova società conferma così il proprio impegno a promuovere crescita, sostenibilità, competitività e trasparenza - grazie all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), introdotto dal D.Lgs. 231/2001 -, valorizzando il territorio, le infrastrutture e le persone, ponendo basi solide per un futuro duraturo del calcio ad Ischia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

